Ломаченко — Гейні: букмекери назвали фаворита бою

Букмекери активно приймають ставки на бій у легкій вазі між українським боксером Василем Ломаченком та володарем поясів WBC, WBA Super, IBF і WBO Девіном Гейні, який відбудеться в ніч на 21 травня у Лас-Вегасі (США).

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є американський боксер.

Прогноз на бій Ломаченко – Гейні

Ставки на перемогу Гейні приймають з коефіцієнтом 1.40. Тоді як успіх українця оцінюється котируванням 3.00. На нічию дають — 17.0.

На виграш Гейні нокаутом пропонують коефіцієнт 7.00, на перемогу Ломаченка аналогічним чином – 8.00. Ймовірність перемоги американця за очками – 1.67, а українця – 4.35.

Початок бою Василь Ломаченко – Девін Гейні запланований орієнтовно на 6:00 за київським часом. Сам вечір боксу відбудеться на арені MGM Grand у Лас-Вегасі, штат Невада.

Головним рефері працюватиме Гарві Док із Нью-Джерсі. Бічними суддями призначені Дейв Моретті та Тім Чітем (обидва з Невади), а також Девід Сазерленд (Оклахома).

Промо бою Ломаченко – Гейні

Промоутерська компанія Top Rank раніше опублікувала офіційний проморолик до бою між Ломаченком та Гейні.

У ролику показані тренування та бої боксерів, а також нарізки коментарів з інтерв’ю.

На кону бою стоятимуть всі титули, якими володіє Гейні, тож переможець буде абсолютним чемпіоном світу.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг 30 жовтня. За підсумками 12 раундів він здолав американця Джамейна Ортіса. Девін Гейні теж востаннє бився у жовтні, коли захищав пояси у реванші з Джорджем Камбососом-молодшим.

Фото: Instagram/Lomus, Devin Haney

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