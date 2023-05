Калініна вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Римі, обігравши росіянку Кудерметову

Українка Ангеліна Калініна вийшла у фінал ґрунтового тенісного турніру WTA 1000 у Римі.

У півфінальному матчі вона у трьох сетах обіграла росіянку Вероніку Кудерметову, яка виступає без прапора. На корті вони провели 2 години та 55 хвилин.

Калініна виграла перший сет 7:5, але росіянка взяла наступний сет з аналогічним рахунком. Друга партія була досить цікавою, Калініна могла її закривати, адже вела у рахунку 5:3, втім тоді суперниці вдалося закрити свою подачу. А у десятому геймі Кудерметова змогла зробити брейк всуху, що повторила ще двічі у цьому сеті.

Квиток у фінал вирішувався у третьому сеті, в якому Ангеліна не залишила шансів опонентці. Вона відразу взяла дві подачі Кудерметової, а потім закрила партію з рахунком 6:2.

The BIGGEST win of her career so far @angie_kalinina defeats Kudermetova in Rome to reach her first ever WTA 1000 final!#IBI23 pic.twitter.com/7Ux7m703lh

— wta (@WTA) May 19, 2023