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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Калініна вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Римі, обігравши росіянку Кудерметову

Ангеліна Калініна
Фото: Getty Images

Українка Ангеліна Калініна вийшла у фінал ґрунтового тенісного турніру WTA 1000 у Римі.

У півфінальному матчі вона у трьох сетах обіграла росіянку Вероніку Кудерметову, яка виступає без прапора. На корті вони провели 2 години та 55 хвилин.

Калініна виграла перший сет 7:5, але росіянка взяла наступний сет з аналогічним рахунком. Друга партія була досить цікавою, Калініна могла її закривати, адже вела у рахунку 5:3, втім тоді суперниці вдалося закрити свою подачу. А у десятому геймі Кудерметова змогла зробити брейк всуху, що повторила ще двічі у цьому сеті.

Квиток у фінал вирішувався у третьому сеті, в якому Ангеліна не залишила шансів опонентці. Вона відразу взяла дві подачі Кудерметової, а потім закрила партію з рахунком 6:2.

Для Калініної це перший вихід до фіналу турніру категорії WTA 1000 у кар’єрі.

У фіналі турніру українська тенісистка зіграє з переможницею пари Єлена Рибакіна (Казахстан) — Єлена Остапенко (Латвія). Вирішальний поєдинок відбудеться 21 травня.

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