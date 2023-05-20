Ломаченко – Хейні: відомі гонорари за бій за звання абсолютного чемпіона світу

В ніч проти 21 травня у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі зійдуться американець Девін Хейні та українець Василь Ломаченко.

На кону стоятимуть пояси, якими володіє Хейні, а сам поєдинок відбудеться в MGM Grand Garden Arena уЛас-Вегасі, штаті Невада.

Очікується, що за бій американець отримає більший гонорар – $4 млн. Крім того, на Хейні, ймовірно, чекатиме штраф за поштовх під час церемонії зважування українця.

За даними ESPN, Ломаченко заробить за цей бій $3 млн, що трохи менше ніж за бій проти Теофімо Лопеса, в якому він також намагався стати абсолютним чемпіоном у цій категорії. Тоді його заробіток склав $3, 25 млн, ставши найбільшим у кар’єрі.

Американець підходить до поєдинку з українцем у статусі непереможеного боксера та претендує на 30-ту поспіль перемогу. 15 із 29 попередніх поєдинків 15 Хейні закінчив достроково.

Для Ломаченка майбутній бій стане п’ятим поспіль, проведеним у США.

Факти ICTV розповідали, де можна безкоштовно подивитися бій Ломаченко – Хейні в Україні.

Фото: Василь Ломаченко

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