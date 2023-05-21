Манчестер Сіті вп’яте за шість сезонів виграв чемпіонат Англії

Манчестер Сіті вп’яте за шість сезонів здобув титул чемпіона англійської Прем’єр-ліги після сенсаційної поразки лондонського Арсеналу від одного з аутсайдерів Ноттінгем Фореста з рахунком 0:1.

Перед завершальним туром в активі містян 85 очок та дві гри у запасі, тоді як каноніри набрали 81 очко у 37-ми іграх. Арсеналу залишилося зіграти лише одну гру у поточному сезоні.

Потужна серія підопічних Пепа Гвардіоли з 11 перемог поспіль за останні тижні позбавила Арсенал шансів на перший титул АПЛ із сезону-2003/04 року.

У неділю, 21 травня, Манчестер Сіті прийматимуть вдома лондонський Челсі у своєму останньому матчі сезону, де й піднімуть знову чемпіонський трофей.

Водночас, Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, гарантував собі срібло чемпіонату Англії. Підопічні Мікеля Артети недосяжні для найближчого переслідувача Ньюкасл Юнайтед (69).

Для канонірів друге місце у чемпіонаті Англії стало найкращим показником із 2016 року, коли вони востаннє піднімалися так високо у підсумковій таблиці сезону.

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