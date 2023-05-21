Ломаченко поступився Хейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу

Українець Василь Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу американському боксеру Девіну Хейні.

Бій тривав усі 12 раундів та закінчився одноголосним рішенням суддів на користь Хейні з рахунком 116:112, 115:113, 115:113. Бій відбувся в MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.

Стартові раунди пройшли рівномірно, без очевидної переваги когось із боксерів. Хейні вправно відпрацьовував по корпусу, а Ломаченко видавав серію ударів.

В цілому 24-річному Девіну вдалося контролювати першу половину бою завдяки роботі по корпусу та своїми джебами. Василь був активним на рингу, але часто суперник просто тримав його на відстані та не давав підійти.

Ближче до чемпіонських раундів у боксерів накопичилася втома, втім можна було побачити помітне домінування українця. У фінальному раунді Василь став ризикувати та притискати Девіна до канатів.

Завершував бій Ломаченко потужною серією ударів, що, зокрема, посприяло на бурхливій реакції залу у Лас-Вегасі, який після оголошення судівських записок гудів від невдоволення.

Після поразки Ломаченко не став говорити, що збирається робити далі, лише поділився найближчими планами.

— Зараз я хочу повернутися додому, допомагати Україні та українській православній церкві, – сказав Ломаченко.

Щодо Хейні, то після перемоги над Василем він назвав його майбутнім членом Зали слави боксу. За словами Девіна, станом на зараз Ломаченко є його найсильнішим та “дуже хитрим” суперником. Він додав, що він з командою добре підготувалися до бою.

Для Хейні перемога над Ломаченком стала другим захистом чотирьох поясів у легкій вазі, які він завоював у поєдинку проти Джорджа Камбососа у червні 2022 року.

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