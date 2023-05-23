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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українська тенісистка мовчить про війну і продовжує виступати у дуеті з росіянками

Валерія Страхова

Тоді як провідні українські тенісистки відмовляються після матчів потискати руку опоненткам із Росії та Білорусі, є й такі, що не цураються виходити у дуеті на корт з росіянкою.

27-річна українська тенісистка Валерія Страхова на турніру WTA у Рабаті (Марокко) зіграла у парі з росіянкою Іриною Хромачовою.

На стадії 1/8 фіналу ця пара грала проти дуету грузинки Натели Дзаламідзе та єгиптянки Маяр Шериф (7:5, 5:7, 10:5).

Від початку повномасштабної війни уродженка нині тимчасово окупованої Керчі Страхова не висловлювала своєї позиції щодо повномасштабного вторгнення. Ба більше, це вже її не перший матч від 24 лютого 2022 року у дуеті з представницями Росії.

У січні на турнірі у Буенос-Айресі вона грала у парі з російською тенісисткою Аміною Аншбою, яка перебуває під санкціями з боку України за підтримку війни. А у березні виступала у Колумбії у дуеті з Хромачовою.

Віцепрезидент Федерації тенісу України Євген Зукін заявляв, що Страхова має відверто проросійські погляди. У рейтингу WTA вона посідає 303-тю позицію і де-факто є дев’ятою ракеткою України.

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Фото: Jimmie48

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