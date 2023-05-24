Владислава Ткаченко, редакторка стрічки
Захищено: Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо
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Економіка
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик