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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Захищено: Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

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Дзюдо, спортивні змагання
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Захищено: Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо
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Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
Захищено: Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
Захищено: Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (24.05.2023)
Захищено: Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (24.05.2023)
Захищено: Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо
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