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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна вибила з турніру у Страсбурзі росіянку та вийшла до півфіналу

Еліна Світоліна
Фото: Depositphotos

Українка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі. В 1/4 фіналу вона у двох сетах здолала росіянку Варвару Грачову, яка виступає під нейтральним прапором.

На корті тенісистки провели 1 годину та 23 хвилини, за які Еліна зробила дві подачі на виліт. У суперниці – жодного ейсу та дві подвійні помилки.

Перша партія була досить рівною, але за рахунку 3:3 українка оформила два брейки та взяла сет. У наступній партії Еліна взяла другий розіграш росіянки та повела 4:1 у рахунку, але потім віддала свою подачу. Тоді спортсменки обмінялися геймами, після чого Еліна завершила партію ще одним брейком.

У підсумку 6:3, 6:4 на користь експершої ракетки України.

На турнірі у Страсбурзі Світоліна стартувала з перемоги над американкою Луїзою Чіріко, другий раунд українка пропускала через те, що її суперниця, австралійка Ерін Раутліфф відмовилася від матчу через травму.

Раніше Світоліна лише раз грала з Грачовою, яка зараз є 44-ю ракеткою світу. У першому раунді Ролан Гаррос-2020 вона перемогла росіянку у двох сетах.

За вихід у фінал Еліна зіграє з переможницею пари Клара Бюрель (Франція) – Бернарда Пера (США).

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Еліна Світоліна, Теніс
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