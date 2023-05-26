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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Без Зінченка: УАФ оголосила список футболістів на червневі матчі

збірна України з футболу
Фото: Getty Images

Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила список із 27 гравців, яких викликали на найближчі матчі, що відбудуться у червні. Синьо-жовті зіграють товариську гру з командою Німеччини та ще дві гри у відборі до Євро-2024 проти національних збірних Північної Македонії та Мальти.

Також оголошено резервний список футболістів, до якого увійшли п’ятеро виконавців.

Склад збірної України

  • Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).
  • Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США).
  • Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція), Владислав Кочергін (Ракув, Польща).
  • Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Владислав Ванат (Динамо Київ).

До резервного списку потрапили: Олександр Караваєв, Микола Шапаренко (обидва — Динамо Київ), Богдан Михайліченко, Мар’ян Швед (обидва — Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія Прага, Чехія).

До заявки не потрапив гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко. На початку травня видання The Athletic повідомило, що гравець зазнав травми гомілки у матчі проти Ньюкасла і вибув до кінця сезону.

В УАФ повідомили, що прізвище головного тренера збірної, який керуватиме командою у найближчих матчах, оголосять офіційно згодом.

Збірна України розпочне свій збір 8 червня у німецькому Бремені. 12 червня синьо-жовті зіграють товариський матч із командою Німеччини. Поєдинки відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти відбудуться 16 та 19 червня у Скоп’є та словацькій Трнаві відповідно.

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Джерело: УАФ
Збірна України, УАФ, Футбол, Чемпіонат Європи
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