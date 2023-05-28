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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Баварія вирвала золото Бундесліги за хвилину до кінця останнього матчу сезону

Баварія
Фото: Getty Images

Мюнхенська Баварія виграла титул чемпіона Бундесліги в 11-й раз поспіль. Це вдалося зробити у фінальному турі сезону по суті на останній хвилині матчу проти Кельна.

Боруссія Дортмунд, яка до цього туру підходила у статусі лідера, несподівано розписала нічию вдома із Майнцом (2:2). Такий рахунок вартував джмелям чемпіонства.

Перед останнім туром дортмундці випереджали Баварію на два очки, але команда Едіна Терзіча мало не зазнала поразки у грі з Майнцом, пропустивши два голи у першому таймі та не реалізувавши пенальті. Після перерви Дортмунд відновив рівновагу, але цього забракло для перемоги у чемпіонаті Німеччини.

У паралельному матчі у Кельні мюнхенці повели у рахунку вже на восьмій хвилині, але у другому таймі Кельн зрівняв з пенальті. Доля першого місця у турнірній таблиці визначилася за одну хвилину до кінця основного часу завдяки голу Джамал Мусіала.

Після заключного туру Баварія та Боруссія набрали по 71 очку, але чемпіонство дісталося мюнхенцям завдяки ліпшій різниці забитих та пропущених голів.

За підсумками сезону-2022/23 Баварія, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг та Уніон Берлін кваліфікувалися до Ліги чемпіонів. Фрайбург вийшов у Лігу Європи, а леверкузенський Баєр зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

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Баварія, Боруссія Дортмунд, Бундесліга, Футбол
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