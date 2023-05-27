Українка Лузан виграла золото на етапі Кубка світу з веслування на каное

Українська веслувальниця-каноїстка Людмила Лузан здобула золото на етапі Кубка світу з веслування на каное. Змагання тривають у польському місті Познань.

Наша спортсменка виграла золото на дистанції 200 метрів із результатом 47,65. Вона випередила найближчу переслідувачку на 33 мілісекунди.

Друге місце посіла китаянка Венцзюнь Лін, трійку найкращих замкнула також представниця Китаю Чанвен Шуай.

Що відомо про Людмилу Лузан?

Спортсменці 26 років. Вона родом з Івано-Франківська. На Олімпійських іграх у Токіо завоювала срібну та бронзову нагороди. Вона є триразовою чемпіонкою світу та триразовою чемпіонкою Європи.

Зокрема, у 2022 році на чемпіонаті світу у канадському Галіфаксі вона здобула дві золоті медалі. Лузан стала першою у каное-одиночці на 500 метрів та у каное-одиночці на дистанції у 1 000 метрів.

На цих же змаганнях вона виборола срібло у каное-двійці разом із Анастасією Четверіковою на дистанції 500 метрів.

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