Світоліна віддасть усі призові Україні після перемоги над росіянкою в фіналі WTA 250
Українка Еліна Світоліна здобула свій другий титул на турнірі Internationaux de Strasbourg, перемігши в суботу росіянку Анну Блінкову з рахунком 6:2, 6:3.
Українська тенісистка після перемоги оголосила, що пожертвує усі призові з турніру WTA 250 у Страсбурзі українським дітям.
– Я хотіла би поділитися цією енергією з Україною, з моєю батьківщиною. Всі свої призові з цього турніру я передам дітям України, які найбільше потребують їх у цей важкий час.
Я хотіла би подякувати Франції за неймовірну роботу, за те, що вона приймає українців і робить все можливе, щоб вони відчували себе у Франції як у своїй другій домівці. Дуже дякую за все, що ви робите для нас, і разом ми побачимо світло і перемогу в цій війні. Слава Україні! – сказала вона.
“I will be donating all my prize money from this tournament. Is going to go to the kids of Ukraine.” ????????@ElinaSvitolina | #IS23 pic.twitter.com/KcpaEUsJXs
— wta (@WTA) May 27, 2023
Згідно з даними порталу Perfect tennis, цьогоріч у відкритому чемпіонаті Страсбурга в рамках WTA 250, де перемогла Світоліна, загальний призовий фонд становить $259 303 (€225 480).
Водночас Світоліна, як чемпіонка турніру у Страсбурзі, отримає чек на €29 760.
2020 ???? 2023@ElinaSvitolina is a champion in Strasbourg once again!#IS23 pic.twitter.com/IeHYzD0Yfl
— wta (@WTA) May 27, 2023
Наразі Світоліна, яка посідає 508 місце в рейтингу WTA, колишня 3-я ракетка світу, є четвертою найнижчою за рейтингом переможницею в історії туру, включно з парою переможниць без рейтингу (Мірьяна Лучич-Бароні, Бол 1997; Кім Клійстерс, Відкритий чемпіонат США 2009 року).
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