Світоліна віддасть усі призові Україні після перемоги над росіянкою в фіналі WTA 250

Українка Еліна Світоліна здобула свій другий титул на турнірі Internationaux de Strasbourg, перемігши в суботу росіянку Анну Блінкову з рахунком 6:2, 6:3.

Українська тенісистка після перемоги оголосила, що пожертвує усі призові з турніру WTA 250 у Страсбурзі українським дітям.

“I will be donating all my prize money from this tournament. Is going to go to the kids of Ukraine.” ????????@ElinaSvitolina | #IS23 pic.twitter.com/KcpaEUsJXs

— wta (@WTA) May 27, 2023