Переможний дух Руху: Григорій Козловський поділився секретами футбольного чемпіонства

Незважаючи на ракетно-дроновий терор країни-агресора, спортивне життя нашої держави б’є ключем. Так, у неділю, 28 травня відбувся запеклий та неймовірно захопливий матч за футбольне чемпіонство серед молодіжних команд України.

Забігаючи наперед, констатуємо, що цілком заслужені лаври переможця дісталися Львівському ФК Рух U-19, гравці якого у вчорашньому вирішальному виїзному поєдинку з одеським Чорноморцем показали фантастичну командну гру.

Таким чином, жовто-чорні юніори другий сезон поспіль стали чемпіонами України серед молодіжних команд. Як влучно зазначив по гарячих слідах історичного поєдинку почесний президент ФК Рух, відомий львівський бізнесмен і меценат Григорій Козловський, попередньо привітавши тренерський штаб та всіх гравців, переможний маятник не повинен припиняти свого руху, а футбольний клуб Рух і далі робитиме все, щоб прогресувати на шляху до найвищих цілей.

Матч Перемоги

Що стосується безпосередньо поєдинку, то необхідно перш за все відзначити, що на його старті гості зі Львова і без п’яти хвилин чемпіони взяли м’яч під свій контроль і намагалися максимально пресингувати противника, проте розписатися у воротах Чорноморця вдалося лише на 35 хвилині, коли рухівці, відібравши м’яч на правому фланзі, провели блискучу комбінацію, не залишивши шансів голкіперу противника.

Таким чином, перший тайм закінчився з результатом 0:1.

Але при цьому, що теж слід окремо підкреслити, безпосередньо перед свистком на перерву одесити отримали право на перспективний штрафний удар, і спробували цю можливість реалізувати, але марно: після прямого пострілу по воротах неймовірну майстерність продемонстрував воротар Руху Ледвій, блискуче ліквідував загрозу.

Другий тайм, якщо говорити про цілісну картину, проходив теж під акомпанемент домінування львівських футболістів, тому господарі Одеського поля змушені були систематично гасити “пожежу” біля власних воріт. І вже на завершення компенсованого часу захисник жовто-чорних Андрій Кітела впевненим ударом з пенальті встановив остаточний рахунок гри – 2:0 на користь Руху.

11-метровий заробив Касарда, який після довгого пасу від штрафного Руху ухилився від захисника, а той на емоціях завалив його на газон. Таким чином, перемігши з рахунком 2:0, підопічні Михайла Дячука-Ставицького зберегли відрив у п’ять очок від Динамо і за тур до закінчення молодіжної ліги стали чемпіонами України.

За підсумками цілком заслуженої перемоги автор 11-метрового Андрій Кітела розповів про свої емоції.

– Завжди приємно вигравати, а тим більше ставати дворазовими чемпіонами. Ці почуття складно описати словами, тому що їх феєрія безмежна. Чесно кажучи, перед сьогоднішньою чемпіонською грою в плані настрою не було таких відчуттів, щоб хтось сильно переживав або нервував. Ми спокійно виходили на поле, знаючи, що повинні виграти. Тобто, можна констатувати, що спокій помножений на впевненість у власних силах стали формулою нашого успіху.

Своєю чергою, почесний президент Руху Григорій Козловський після тріумфу жовто-чорних на одеському полі поділився власними міркуваннями щодо бекграунду успіху ФК.

– Хотів би сказати кілька слів про роботу нашої академії (ФК Рух, – Ред.). Минулого року, коли ми стали чемпіонами, було багато розмов, мовляв, чемпіонат був неповноцінним, що це випадковість. Після цього у нас відбулася зміна поколінь – у нинішньому сезоні в команду прийшли нові гравці, і ми знову стали чемпіонами України. Правда, вже в повноцінному чемпіонаті за тур до його завершення!

Унікальний рекорд ФК Рух

Слід зазначити, що на шляху до свого загальнодержавного лідерства Рух U-19 встановив на біс унікальний рекорд, пройшовши серії в 40 матчів без поразок в чемпіонаті України.

У цьому сезоні жовто-чорні перемагали і Динамо U-19, і Шахтар U-19. Поза всяким сумнівом, це дуже і дуже вагомий показник, оскільки 40 матчів зіграти без поразок у тимчасовому вимірі означає практично більше півтора року тримати професійну планку на висоті.

Тому це дійсно серйозне досягнення, яке неодмінно буде вписане в футбольну історію країни.

До речі, про історію та перспективи. Спортивний директор Руху Володимир Лапицький, назвавши вчорашній матч історичним, зазначив, що це вкрай важлива перемога, яка дуже стимулює тих хлопців, які навчаються в Академії, працювати, тренуватися і доводити – перш за все, самим собі, – що неможливе можливо.

– Вкрай приємно, що при цьому ми ще й встановлюємо рекорди, перевершуємо статистичні досягнення. Це все залишається в історії. Але, з іншого боку, звичайно, хочеться, щоб футболісти не зупинялися на команді U-19, а прогресували в Прем’єр-лізі, бажано в нашій команді, а також у збірній України – це краще за будь-який рекорд, – додав Лапицький.

Академія Перемоги

Якщо говорити про згадану паном Лапицьким Академію футболу ФК Рух, то треба констатувати, що це, без перебільшення, унікальне явище у спортивному житті нашої країни.

Академія, створена з подачі і при непорушній підтримці Григорія Козловського, має висококласну інфраструктуру.

Зокрема, спортивний комплекс на околиці Львова неподалік Винниківського озера включає цілих вісім тренувальних полів останнього покоління: три поля зі штучним покриттям, п’ять – з гібридним, а також спортзал.

Тут фактично 24/7 працює необхідна інфраструктура для пошуку та підтримки футболістів, їх подальшої профпідготовки та всебічного розвитку.

При цьому, коментуючи поєдинок з Чорноморцем, який приніс жовто-чорним другий поспіль тріумф, почесний президент ФК Рух зазначив, що розвиток інфраструктури постійно триває і вдосконалюється.

– Ми не зупиняємося на своїх досягненнях. Нас знову чекає зміна поколінь. Нас знову чекає участь у Юнацькій Лізі УЄФА. Попереду важкий шлях, але це дуже приємно, що він чемпіонський. Окреме і особливе спасибі хотів би висловити нашим захисникам і захисницям, Збройним силам України і всім, хто щодня захищає нашу землю від російських загарбників. Ми віримо, що зовсім скоро наші герої подарують нам найголовнішу перемогу для України, – підсумував Григорій Козловський.

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