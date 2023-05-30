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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Цуренко на старті турніру у Франції здолала ексчемпіонку Ролан Гаррос

Леся Цуренко

Українка Леся Цуренко з перемоги стартувала на турнірі серії Grand Slam – Ролан Гаррос. У матчі 1/64 фіналу вона обіграла чеську тенісистку Барбору Крейчикову, яка посідає 13-ту сходинку у рейтингу WTA.

Для перемоги українці знадобилося два сети. Рахунок зустрічі – 6:2, 6:4 на користь Лесі.

Тенісистки провели на корті одну годину та 29 хвилин, за які жодна зі спортсменок не зробила ейсів, але по шість разів кожна припустилася подвійних помилок.

У першому сеті Цуренко взяла другий розіграш суперниці й повела у рахунку 4:1. Вона не віддала жодної власної подачі та зробила ще один брейк у восьмому розіграші.

Друга партія розгорталася за іншим сценарієм. Чешка повела з двома брейками 3:0, та віддала власну подачу у четвертому розіграші. Цуренко вдалося дотиснути опонентку наприкінці партії, коли вона взяла дві подачі Барбори й виграла зустріч.

Для Цуренко та Крейчикової це був перший очний матч у кар’єрі. Варто відзначити, що Крейчикова є переможницею Відкритого чемпіонату Франції з тенісу у 2021 році.

У наступному колі Леся зустрінеться з переможницею пари між китаянкою Лінь Чжу та американкою Лорен Девіс.

Окрім Цуренко стартовий раунд на Ролан Гаррос вдалося подолати лише одній українці Еліні Світоліній, яка обіграла торішню півфіналістку турніру. Решта представниць нашої країни, зокрема перша ракетка України Ангеліна Калініна, закінчили виступи в одиночному розряді.

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Леся Цуренко, Ролан Гаррос, Теніс
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