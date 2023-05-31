Капітани команд – Шевченко та Зінченко: у Лондоні відбудеться благодійний матч на підтримку України

Легендарні українські футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, які одночасно є амбасадорами UNITED24, представили президенту Володимиру Зеленському ідею благодійного матчу на підтримку України – Game4Ukraine.

Як повідомляється у Telegram-каналі президента, гра відбудеться 5 серпня на Стемфорд Брідж – домашньому стадіоні футбольного клубу Челсі.

Метою матчу є збір коштів на реконструкцію ліцею імені Михайла Коцюбинського в Чернігівській області.

– Я підтримую ініціативу Андрія Шевченка та Олександра Зінченка провести благодійний матч у Лондоні. Game4Ukraine на Стемфорд Брідж – це можливість для футбольної спільноти всього світу об’єднатися, проявити солідарність, допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни, – написав український глава держави.

Капітанами синьо-жовтих стануть двоє відомих українських футболістів – володар Золотого м’яча Андрій Шевченко та захисник Арсеналу Олександр Зінченко.

Зірки футболу зійдуться на полі, щоб зібрати кошти на відновлення школи, зруйнованої російською армією в березні 2022 року.

Імена футболістів, які візьмуть участь у Game4Ukraine, з’являться на сайті UNITED24 та Game4Ukraine, а медіа платформа MEGOGO забезпечить безкоштовну трансляцію для українців.

Ті, хто хоче підтримати благодійну акцію, але не зможе потрапити на матч наживо, можуть зробити благодійний внесок у розмірі $7 – при цьому ті, хто надасть внесок, візьме участь у розіграші футболок, у які будуть одягнуті гравці під час матчу.

– Ми обговорювали благодійний матч для України з президентом Зеленським ще рік тому, коли я став першим амбасадором UNITED24. Щоб організувати такий захід, потрібен був час. Гра за Україну і заради України відбудеться на стадіоні, який я дуже добре знаю. Це домашній стадіон Челсі – Стемфорд Брідж. Я впевнений, що і вболівальники Челсі, і вболівальники Арсеналу підтримають цей матч, як і всі, хто любить футбол і хоче висловити свою солідарність з Україною, – розповів Андрій Шевченко.

Школа, на яку підуть кошти з матчу, була пошкоджена російською ракетою, тому від самої будівлі вціліло небагато. Дах був зруйнований майже на 90%, половина вікон вибита, а багато класних кімнат повністю зруйновані. Ще один снаряд влучив у сусідній спортивний майданчик.

– Для мене велика честь приєднатися до амбасадорів фандрайзингової платформи UNITED24. Благодійна гра на Стемфорд Брідж має на меті, в першу чергу, зібрати кошти на реконструкцію школи, де діти будуть проводити випускний серед руїн. Їм потрібна ця школа, і як батько я відчуваю і поділяю біль кожної української дитини. Тому ми будемо грати для них і заради них, – сказав він.

Зінченко впевнений, що на полі можна буде побачити багато чудових гравців, як з Арсеналу, Челсі, так і з інших популярних футбольних команд.

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