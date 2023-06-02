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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна здобула вольову перемогу над росіянкою на Ролан Гаррос

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Українка Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу ґрунтового турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2023.

У матчі третього кола вона у трьох сетах здолала росіянку Анну Блінкову, яка виступає під нейтральним прапором, із рахунком 2:6, 6:2, 7:5.

Тенісистки провели на корті дві години та 16 хвилин, за які Світоліна зробила п’ять подач навиліт та припустилася восьми подвійних помилок. У її суперниці два ейси та п’ять подвійних помилок.

Еліна програла перший сет з рахунком 2:6, у якому їй вдалося зробити один брейк. Наступна партія завершилася з таким же рахунком, але на користь українки. Світоліній вдалося зробити три брейки поспіль.

Вирішальний сет був дуже напруженим, але у підсумку Еліні вдалося дотиснути опонентку та вирвати путівку до наступного раунду. Після гри Світоліна відмовилася потиснути руку своїй суперниці.

В 1/8 фіналу Ролан Гаррос Еліна Світоліна зустрінеться зі ще однією “нейтральною” росіянкою Дар’єю Касаткіною, яка зараз посідає дев’яту сходинку в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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