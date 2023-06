Світоліна здобула вольову перемогу над росіянкою на Ролан Гаррос

Українка Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу ґрунтового турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2023.

У матчі третього кола вона у трьох сетах здолала росіянку Анну Блінкову, яка виступає під нейтральним прапором, із рахунком 2:6, 6:2, 7:5.

Тенісистки провели на корті дві години та 16 хвилин, за які Світоліна зробила п’ять подач навиліт та припустилася восьми подвійних помилок. У її суперниці два ейси та п’ять подвійних помилок.

Down to the wire

In a rematch of their Strasbourg final, @elinasvitolina makes a superb comeback against Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 and books a place in the fourth round. #RolandGarros pic.twitter.com/hMf6Qz4Mit

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2023