Сергій Ребров очолив збірну України з футболу

Український фахівець Сергій Ребров очолив національну збірну України з футболу. Про його призначення стало відомо у середу, 7 червня.

Як повідомили в УАФ, угоду з головним тренером і його штабом укладено до 30 липня 2026 року.

До тренерського штабу Реброва увійдуть:

Вісенте Гомес – фізична й тактична підготовка гравців збірної;

Альберто Босх – збір інформації щодо гравців збірної та її суперників, аналіз матчів збірної та матчів інших команд;

Унаї Мельгоса – збір інформації щодо потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних;

Гліб Платов – тренер-аналітик;

Рустам Худжамов – тренер воротарів.

Перший матч під керівництвом Реброва синьо-жовті проведуть 12 червня. Це буде товариська гра проти команди Німеччини у Бремені.

Також у червні національна збірна проведе два матчі у відборі до Євро-2024 – проти Мальти та Північної Македонії.

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Що відомо про Реброва?

49-річний фахівець за свою ігрову кар’єру виступав за Динамо Київ, Тоттенгем Готспур, Фенербахче, Вест Гем Юнайтед.

Він став першим гравцем, кому вдалося забити 100 голів у чемпіонаті України з футболу, а також першим, хто став чемпіоном УПЛ та володарем Кубка України в одному сезоні як тренер та гравець.

Він очолював київське Динамо (два чемпіонства, дві перемоги у Кубку та одна у Суперкубку України), клуб Аль-Ахлі з Саудівської Аравії (срібло чемпіонату країни), угорський Ференцварош (тричі привів клуб до чемпіонства на внутрішній арені та вивів до групового етапу ЛЧ вперше за 25 років) та Аль-Айн із ОАЕ.

Фото: ФК Аль-Айн

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