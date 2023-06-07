Сергій Ребров очолив збірну України з футболу
Український фахівець Сергій Ребров очолив національну збірну України з футболу. Про його призначення стало відомо у середу, 7 червня.
Як повідомили в УАФ, угоду з головним тренером і його штабом укладено до 30 липня 2026 року.
До тренерського штабу Реброва увійдуть:
- Вісенте Гомес – фізична й тактична підготовка гравців збірної;
- Альберто Босх – збір інформації щодо гравців збірної та її суперників, аналіз матчів збірної та матчів інших команд;
- Унаї Мельгоса – збір інформації щодо потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних;
- Гліб Платов – тренер-аналітик;
- Рустам Худжамов – тренер воротарів.
Перший матч під керівництвом Реброва синьо-жовті проведуть 12 червня. Це буде товариська гра проти команди Німеччини у Бремені.
Також у червні національна збірна проведе два матчі у відборі до Євро-2024 – проти Мальти та Північної Македонії.
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Що відомо про Реброва?
49-річний фахівець за свою ігрову кар’єру виступав за Динамо Київ, Тоттенгем Готспур, Фенербахче, Вест Гем Юнайтед.
Він став першим гравцем, кому вдалося забити 100 голів у чемпіонаті України з футболу, а також першим, хто став чемпіоном УПЛ та володарем Кубка України в одному сезоні як тренер та гравець.
Він очолював київське Динамо (два чемпіонства, дві перемоги у Кубку та одна у Суперкубку України), клуб Аль-Ахлі з Саудівської Аравії (срібло чемпіонату країни), угорський Ференцварош (тричі привів клуб до чемпіонства на внутрішній арені та вивів до групового етапу ЛЧ вперше за 25 років) та Аль-Айн із ОАЕ.
Фото: ФК Аль-Айн