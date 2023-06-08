Вест Гем обіграв Фіорентину у фіналі Ліги конференцій

Англійський Вест Гем Юнайтед обіграв італійську Фіорентину у фінальному матчі Ліги конференцій сезону-2022/23.

Гра відбулася на стадіоні Фортуна Арена у столиці Чехії Празі та завершилася з рахунком 2:1 на користь лондонського клубу.

У першому таймі команди не змогли відзначитися забитими м’ячами. Фіалки були ближчими, щоб відкрити рахунок перед перервою, коли нападник Лука Йовіч забив, але його м’яч скасували через офсайд.

Рахунок у матчі відкрив форвард Вест Гема Мохамед Саїд Бенрахма, реалізувавши пенальті на 62-й хвилині. Через п’ять хвилин хавбек Фіорентини Джакомо Бонавентура зрівняв рахунок, відправивши м’яч у дальній кут воріт англійського клубу.

Переможний гол молотобійці реалізували на 90-й хвилині. Форвард Вест Гема Джарро Боуен вибіг віч-на-віч з голкіпером та вколотив кулястого у сітку воріт суперника.

Перемога Вест Гема у фіналі Ліги конференцій автоматично збільшила представництво клубів Англії у наступному сезоні єврокубків.

Загалом АПЛ буде представлена вісьмома клубами: Манчестер Сіті, Арсенал, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл Юнайтед зіграють у Лізі чемпіонів, Ліверпуль і Брайтон – у Лізі Європи, Астон Вілла – у Лізі конференцій, а також Вест Гем, який вирвав путівку до Ліги Європи через трофей Ліги конференцій.

Варто відзначити, що за підсумками сезону-2022/2023 чемпіонату Англії Вест Гем фінішував на 14-му місці.

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