Попзірка з Бразилії та володар Греммі: відомо, хто співатиме перед фіналом Ліги чемпіонів

Бразильська співачка Anitta та нігерійський виконавець Burna Boy стануть гедлайнерами шоу у фіналі Ліги чемпіонів 2023 року, який відбудеться у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка.

Як повідомив офіційний сайт УЄФА, ще одним спеціальним гостем церемонії відкриття фіналу стане шведський діджей Alesso.

Їхній виступ відбудеться перед початком зустрічі між Манчестер Сіті та міланським Інтером.

— Як великий футбольний фанат я знаю, що немає нічого грандіознішого за Лігу чемпіонів! Тому я дуже радий, що виступлю на майбутньому фіналі! Музика і футбол – ідеальне поєднання. Тепер ви знаєте, що я привнесу на шоу в Стамбулі частинку своєї енергії, – розповів Burna Boy.

Що відомо про гедлайнерів фіналу ЛЧ?

30-річна Anitta, справжнє ім’я якої Ларисса де Маседо Мачадо, родом із Ріо-де-Жанейро. Вона виграла шість латиноамериканських премій Греммі.

Її сім пісень зібрали понад 300 млн переглядів на YouTube, включаючи найпопулярніші хіти Downtown та Envolver. Остання композиція зробила бразилійку першою латиноамериканською виконавицею, чия пісня очолила рейтинг Spotify.

Раніше вона вже брала участь у подібних заходах: виступала на відкритті Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро та фіналі Копа Лібертадорес-2019.

Шанувальники футболу можуть впізнати її за піснею Me Gusta у колаборації з Cardi B та Майком Таверсом. Пісня увійшла до саундтреку гри EA Sports FIFA 21.

31-річний нігерійський репер Burna Boy шість разів був номінований на Греммі та отримав нагороду на 63-й церемонії за свій п’ятий студійний альбом Twice as Tall.

Він співпрацював з багатьма артистами, такими як Ріта Ора, Dave, Stormzy, Сем Сміт, Джорджа Сміт, Лілі Аллен, Pop Smoke та Ед Ширан.

Щодо його найпопулярніших пісень на стрімінгових сервісах, таких як Spotify, то це Last Last, On the Low та Location.

Ще один гедлайнер шоу – 31-річний шведський діджей Alesso. Протягом своєї кар’єри від співпрацював з такими відомими виконавцями, як Кетті Перрі, Девід Гетта, Ашер та Келвін Гарріс.

