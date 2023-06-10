Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Попзірка з Бразилії та володар Греммі: відомо, хто співатиме перед фіналом Ліги чемпіонів

Анітта
Фото: Depositphotos

Бразильська співачка Anitta та нігерійський виконавець Burna Boy стануть гедлайнерами шоу у фіналі Ліги чемпіонів 2023 року, який відбудеться у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка.

Як повідомив офіційний сайт УЄФА, ще одним спеціальним гостем церемонії відкриття фіналу стане шведський діджей Alesso.

Їхній виступ відбудеться перед початком зустрічі між Манчестер Сіті та міланським Інтером.

— Як великий футбольний фанат я знаю, що немає нічого грандіознішого за Лігу чемпіонів! Тому я дуже радий, що виступлю на майбутньому фіналі! Музика і футбол – ідеальне поєднання. Тепер ви знаєте, що я привнесу на шоу в Стамбулі частинку своєї енергії, – розповів Burna Boy.

Що відомо про гедлайнерів фіналу ЛЧ?

30-річна Anitta, справжнє ім’я якої Ларисса де Маседо Мачадо, родом із Ріо-де-Жанейро. Вона виграла шість латиноамериканських премій Греммі.

Її сім пісень зібрали понад 300 млн переглядів на YouTube, включаючи найпопулярніші хіти Downtown та Envolver. Остання композиція зробила бразилійку першою латиноамериканською виконавицею, чия пісня очолила рейтинг Spotify.

Раніше вона вже брала участь у подібних заходах: виступала на відкритті Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро та фіналі Копа Лібертадорес-2019.

Шанувальники футболу можуть впізнати її за піснею Me Gusta у колаборації з Cardi B та Майком Таверсом. Пісня увійшла до саундтреку гри EA Sports FIFA 21.

31-річний нігерійський репер Burna Boy шість разів був номінований на Греммі та отримав нагороду на 63-й церемонії за свій п’ятий студійний альбом Twice as Tall.

Він співпрацював з багатьма артистами, такими як Ріта Ора, Dave, Stormzy, Сем Сміт, Джорджа Сміт, Лілі Аллен, Pop Smoke та Ед Ширан.

Щодо його найпопулярніших пісень на стрімінгових сервісах, таких як Spotify, то це Last Last, On the Low та Location.

Ще один гедлайнер шоу – 31-річний шведський діджей Alesso. Протягом своєї кар’єри від співпрацював з такими відомими виконавцями, як Кетті Перрі, Девід Гетта, Ашер та Келвін Гарріс.

Читайте також
Манчестер Сіті – Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
Олімпійський стадіон Ататюрка

Джерело: УЄФА
Ліга чемпіонів, Музика, УЄФА, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Манчестер Сіті – Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
Олімпійський стадіон Ататюрка
Вест Гем обіграв Фіорентину у фіналі Ліги конференцій
Вест Гем
Сергій Ребров очолив збірну України з футболу
Сергій Ребров
Настав час попрощатися з футболом: Ібрагімович оголосив про завершення кар’єри
Попзірка з Бразилії та володар Греммі: відомо, хто співатиме перед фіналом Ліги чемпіонів
Парі Сен-Жермен оголосив про відхід Мессі з клубу
Ліонель Мессі
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Попзірка з Бразилії та володар Греммі: відомо, хто співатиме перед фіналом Ліги чемпіонів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
Попзірка з Бразилії та володар Греммі: відомо, хто співатиме перед фіналом Ліги чемпіонів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Попзірка з Бразилії та володар Греммі: відомо, хто співатиме перед фіналом Ліги чемпіонів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (09.06.2023)
Попзірка з Бразилії та володар Греммі: відомо, хто співатиме перед фіналом Ліги чемпіонів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь