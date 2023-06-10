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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Український футболіст перебрався до клубу з американської ліги МЛС

Євген Чеберко
Фото: УАФ

Український захисник Євген Чеберко став гравцем американського клубу Коламбус Крю із ліги МЛС.

Про це клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Угода українця з американським клубом почне діяти з 5 жовтня та буде розрахована до 2026 року. Попереднім клубом Чеберка був хорватський Осієк, за який він виступав із 2021 року та провів 58 матчів.

У Коламбус Крю Євген займатиме один з дев’яти слотів для міжнародних гравців. Місцеві клуби обмежені в запрошенні іноземних футболістів і в середньому мають вісім місць у складі для легіонерів.

— Євген – талановитий перспективний гравець, який зробить наш захист міцнішим і додасть тактичної гнучкості, – сказав президент Крю Тім Безбатченко.

Раніше 25-річний захисник виступав за Зорю, Дніпро та австрійський ЛАСК. В активі Чеберка є одна гра за збірну України. Сталося це у 2020 році у товариському матчі проти команди Франції, коли синьо-жовті поступилися з рахунком 7:1.

Нагадаємо, у чемпіонаті МЛС виступає захисник збірної України Сергій Кривцов. Він захищає кольори клубу Інтер Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем.

Джерело: ФК Коламбус Крю

MLS, Трансфер, Футбол
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