Український футболіст перебрався до клубу з американської ліги МЛС

Український захисник Євген Чеберко став гравцем американського клубу Коламбус Крю із ліги МЛС.

Про це клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Угода українця з американським клубом почне діяти з 5 жовтня та буде розрахована до 2026 року. Попереднім клубом Чеберка був хорватський Осієк, за який він виступав із 2021 року та провів 58 матчів.

Привіт The Columbus Crew have signed center back Yevhen Cheberko from NK Osijek.#Crew96 | #VamosColumbushttps://t.co/PoD7iQqlSQ — The Crew (@ColumbusCrew) June 9, 2023

У Коламбус Крю Євген займатиме один з дев’яти слотів для міжнародних гравців. Місцеві клуби обмежені в запрошенні іноземних футболістів і в середньому мають вісім місць у складі для легіонерів.

— Євген – талановитий перспективний гравець, який зробить наш захист міцнішим і додасть тактичної гнучкості, – сказав президент Крю Тім Безбатченко.

Раніше 25-річний захисник виступав за Зорю, Дніпро та австрійський ЛАСК. В активі Чеберка є одна гра за збірну України. Сталося це у 2020 році у товариському матчі проти команди Франції, коли синьо-жовті поступилися з рахунком 7:1.

Нагадаємо, у чемпіонаті МЛС виступає захисник збірної України Сергій Кривцов. Він захищає кольори клубу Інтер Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем.

Джерело: ФК Коламбус Крю

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