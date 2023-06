Український футболіст перебрався до клубу з американської ліги МЛС

Український захисник Євген Чеберко став гравцем американського клубу Коламбус Крю із ліги МЛС.

Про це клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Угода українця з американським клубом почне діяти з 5 жовтня та буде розрахована до 2026 року. Попереднім клубом Чеберка був хорватський Осієк, за який він виступав із 2021 року та провів 58 матчів.

