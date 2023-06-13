Мудрик хоче зіграти на Євро-2023 за молодіжку. Це вразило нового тренера Челсі

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик хоче зіграти за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи U-21 цього літа, щоб повернути свою найкращу форму перед стартом наступного сезону.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Поки що не підтверджено, чи потрапить Мудрик до заявки молодіжки на Євро, яке стартує 21 червня, але зазначається, що Челсі підтримав таке рішення 22-річного футболіста.

Газета зазначає, що бажання Мудрика у такий спосіб відновити свою форму та впевненість вразило нового головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно. Аргентинський фахівець зі своїм тренерським штабом розпочне роботу із синіми 1 липня.

Мудрик не був викликаний на збір молодіжної команди перед Євро-2023, проте відзначалося, що в остаточній заявці на турнір можуть опинитися й ті гравці, яких викликано на червневий збір головної команди.

— Зігравши відносно мало хвилин у другій половині сезону за Челсі, Мудрик вважає, що гра за молодіжну збірну України цього літа може допомогти йому знайти певний ритм. Якщо йому це вдасться, то Мудрик, безсумнівно, стане однією з найяскравіших зірок турніру, – пише Telegraph.

Рішення Мудрика вийти на поле, попри те, що він вже є гравцем національної збірної, контрастує з рішенням Каллума Хадсона-Одої з Челсі, який вирішив не грати за молодіжну збірну Англії після виступів за головну команду трьох левів.

Нагадаємо, фінальна частина Євро з футболу серед команд до 21 року стартує 21 червня та триватиме до 8 липня. Турнір приймають Румунія та Грузія. Синьо-жовті на стадії групового етапу гратимуть у квартеті В з командами Румунії, Іспанії та Хорватії.

Джерело : The Telegraph

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