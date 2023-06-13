Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Мудрик хоче зіграти на Євро-2023 за молодіжку. Це вразило нового тренера Челсі

Михайло Мудрик
Фото: Getty Images

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик хоче зіграти за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи U-21 цього літа, щоб повернути свою найкращу форму перед стартом наступного сезону.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Поки що не підтверджено, чи потрапить Мудрик до заявки молодіжки на Євро, яке стартує 21 червня, але зазначається, що Челсі підтримав таке рішення 22-річного футболіста.

Газета зазначає, що бажання Мудрика у такий спосіб відновити свою форму та впевненість вразило нового головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно. Аргентинський фахівець зі своїм тренерським штабом розпочне роботу із синіми 1 липня.

Мудрик не був викликаний на збір молодіжної команди перед Євро-2023, проте відзначалося, що в остаточній заявці на турнір можуть опинитися й ті гравці, яких викликано на червневий збір головної команди.

— Зігравши відносно мало хвилин у другій половині сезону за Челсі, Мудрик вважає, що гра за молодіжну збірну України цього літа може допомогти йому знайти певний ритм. Якщо йому це вдасться, то Мудрик, безсумнівно, стане однією з найяскравіших зірок турніру, – пише Telegraph.

Рішення Мудрика вийти на поле, попри те, що він вже є гравцем національної збірної, контрастує з рішенням Каллума Хадсона-Одої з Челсі, який вирішив не грати за молодіжну збірну Англії після виступів за головну команду трьох левів.

Нагадаємо, фінальна частина Євро з футболу серед команд до 21 року стартує 21 червня та триватиме до 8 липня. Турнір приймають Румунія та Грузія. Синьо-жовті на стадії групового етапу гратимуть у квартеті В з командами Румунії, Іспанії та Хорватії.

Читайте також
Збірна України розписала нічию у товариському матчі з Німеччиною
Збірна України

Джерело: The Telegraph
Збірна України U-21, Михайло Мудрик, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Збірна України розписала нічию у товариському матчі з Німеччиною
Збірна України
Німеччина – Україна: де дивитися товариський матч і прогноз букмекерів
збірна України
Манчестер Сіті вперше в історії виграв трофей Ліги чемпіонів
Мудрик хоче зіграти на Євро-2023 за молодіжку. Це вразило нового тренера Челсі
Український футболіст перебрався до клубу з американської ліги МЛС
Євген Чеберко
Манчестер Сіті – Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
Олімпійський стадіон Ататюрка
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Мудрик хоче зіграти на Євро-2023 за молодіжку. Це вразило нового тренера Челсі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
Мудрик хоче зіграти на Євро-2023 за молодіжку. Це вразило нового тренера Челсі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (12.06.2023)
Мудрик хоче зіграти на Євро-2023 за молодіжку. Це вразило нового тренера Челсі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (12.06.2023)
Мудрик хоче зіграти на Євро-2023 за молодіжку. Це вразило нового тренера Челсі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь