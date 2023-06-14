Північна Македонія – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2024 і прогноз букмекерів

Збірна України з футболу зустрінеться з командою Північної Македонії у матчі відбору на Євро-2024 у групі С. Гра відбудеться 16 червня у Скоп’є на стадіоні Тоше Проескі.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Де дивитися Північна Македонія – Україна

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Одеса, Суспільне Рівне), крім OTT-сервісів.

В інтернеті матч можна буде переглянути на медіасервісі Megogo. Зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

Прогноз букмекерів на гру Північна Македонія – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Сергія Реброва. На перемогу синьо-жовтих приймають ставки з коефіцієнтом 2.02. Успіх червоних левів оцінюють у 4.30. Нічийний результат зустрічі – у 3.60.

Шанс того, що обидві команди відзначаться у матчі, оцінюють у 2.10.

Це буде шоста очна зустріч команд в історії. Востаннє збірні зустрічалися на стадії групового етапу Євро-2020. Тоді синьо-жовті святкували перемогу з рахунком 2:1.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі зі швейцарським рефері Лукасом Фендріхом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. Четвертий арбітр – Алессандро Дудич.

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