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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Гутцайт озвучив кількість українських атлетів, які через війну виїхали за кордон

збірна України на Олімпійських іграх у Пекіні
Фото: НОК

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 40 тис. українських спортсменів виїхали за кордон.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт під час спілкування з віцепрезидентом Єврокомісії Маргарітісом Схінасом у Києві.

– На сьогодні багато молоді виїхало з України. Понад 40 тис. спортсменів поїхали за кордон. Всі країни, національні олімпійські комітети надали велику допомогу, щоб наші спортсмени залишилися за кордоном із перших днів війни, – сказав він.

Міністр зазначив, що частина цих спортсменів станом на 24 лютого 2022 року була за кордоном. А також додав, що деяким атлетам, приміром із Харкова, Маріуполя чи Херсона, не було куди повертатися.

Гутцайт наголосив на неможливості допуску до змагань представників із Росії та Білорусі. Він нагадав, що у березні цього року МОК рекомендував дозволити атлетам з цих двох країн брати участь у змаганнях.

За його словами, відбувається робота з кожною федерацією окремо та додав на важливості того, щоб проти повернення росіян та білорусів до змагань проголосував Європарламент.

– Варто, аби вони зрозуміли, що доки йде війна, наші території окупували, людей вбивають, понад 300 спортсменів загинуло, не можна повертати росіян і білорусів, – пояснив Гутцайт.

Він також акцентував на тому, що всі російські спортсмени – це люди системи Путіна, тому їх не можна повертати до змагань.

Нагадаємо, у квітні українським збірним офіційно заборонили брати часть у змаганнях, де будуть представники з Росії чи Білорусі. Відповідний наказ оприлюднили на сайті Мінмолодьспорту. Це стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту.

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Джерело: УНІАН
Вадим Гутцайт, Міністерство спорту, МОК
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