Гутцайт озвучив кількість українських атлетів, які через війну виїхали за кордон
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 40 тис. українських спортсменів виїхали за кордон.
Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт під час спілкування з віцепрезидентом Єврокомісії Маргарітісом Схінасом у Києві.
– На сьогодні багато молоді виїхало з України. Понад 40 тис. спортсменів поїхали за кордон. Всі країни, національні олімпійські комітети надали велику допомогу, щоб наші спортсмени залишилися за кордоном із перших днів війни, – сказав він.
Міністр зазначив, що частина цих спортсменів станом на 24 лютого 2022 року була за кордоном. А також додав, що деяким атлетам, приміром із Харкова, Маріуполя чи Херсона, не було куди повертатися.
Гутцайт наголосив на неможливості допуску до змагань представників із Росії та Білорусі. Він нагадав, що у березні цього року МОК рекомендував дозволити атлетам з цих двох країн брати участь у змаганнях.
За його словами, відбувається робота з кожною федерацією окремо та додав на важливості того, щоб проти повернення росіян та білорусів до змагань проголосував Європарламент.
– Варто, аби вони зрозуміли, що доки йде війна, наші території окупували, людей вбивають, понад 300 спортсменів загинуло, не можна повертати росіян і білорусів, – пояснив Гутцайт.
Він також акцентував на тому, що всі російські спортсмени – це люди системи Путіна, тому їх не можна повертати до змагань.
Нагадаємо, у квітні українським збірним офіційно заборонили брати часть у змаганнях, де будуть представники з Росії чи Білорусі. Відповідний наказ оприлюднили на сайті Мінмолодьспорту. Це стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту.