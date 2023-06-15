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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Хорватія вийшла у фінал Ліги націй, здолавши в овертаймі Нідерланди

Збірна Хорватії
Фото: Getty Images

Збірна Хорватії обіграла команду Нідерландів у півфінальному матчі Ліги націй УЄФА-2022/23. Гра на стадіоні Де Кейп у Роттердамі завершилася з рахунком 4:2 на користь картатих.

Перемога дозволила підопічним Златко Далича вийти до фіналу турніру.

Рахунок у матчі відкрили помаранчеві на 34-й хвилині після удару форварда Доніелла Малена. Після перерви хорватський нападник Андрей Крамарич відновив рівновагу, реалізувавши пенальті.

На 73-й хвилині хорвати повели у рахунку завдяки голу Маріо Пашаліча, але нідерландці змогли зрівняти після голу молодого хавбека Ноа Ланга на шостій компенсованій хвилині до другого тайму.

Вже в овертаймі на 98-й хвилині Хорватія знову вийшла вперед після голу Бруно Петковича, а на 116-й хвилині Лука Модрич реалізував пенальті, поставивши фінальну крапку у зустрічі та зафіксувавши перемогу Хорватії з рахунком 4:2.

Таким чином, збірна Хорватії вийшла у фінал Ліги націй, що відбудеться у неділю, 18 червня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Суперник картатих у фіналі визначиться 15 червня у матчі між командами Італії та Іспанії.

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