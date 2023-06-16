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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Іспанія наприкінці матчу вирвала перемогу в Італії та вийшла у фінал Ліги націй

Збірна Іспанії
Фото: Getty Images

Збірна Іспанії обіграла команду Італії у півфіналі Ліги націй сезону-2022/2023. Гра відбулася на стадіоні Де Гролс Весте в Енсхеді та завершилася з рахунком 2:1 на користь фурії рохи.

Підопічні Луїса де ла Фуенте першими відкрили рахунок вже на четвертій хвилині, завдяки точному удару 20-річного вінгера Єремі Піно.

Втім Італії вдалося швидко зрівняти на 11-й хвилині, реалізувавши пенальті. Точний удар з одинадцятиметрової позначки вдався Чіро Іммобіле.

Згодом скуадра адзура подвоїла свою перевагу, але гол Давіде Фраттезі скасував арбітр після перегляду VAR через офсайд.

Переможним гол у матчі забили іспанці за дві хвилини до кінця основного часу після точного удару Хоселу.

Таким чином, збірна Іспанія вийшла у фінал Ліги націй УЄФА, що відбудеться у неділю, 18 червня. Суперником фурії рохи стане збірна Хорватії, яка напередодні обіграла команду Нідерландів із рахунком 4:2. Фінал заплановано на стадіоні Де Кейп у Роттердамі. Стартовий свисток має пролунати о 21:45 за київським часом.

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Збірна Іспанії, Збірна Італії, Ліга націй УЄФА, Футбол
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