У мене немає слів. Це не люди: Калініна про затоплене рідне місто через підрив росіянами ГЕС

Перша ракетка України Ангеліна Калініна згадала щасливе дитинство у рідній Новій Каховці. Її місто російські загарбники окупували з перших днів повномасштабного вторгнення, а після підриву греблі Каховської ГЕС воно пішло під воду.

Спортсменка в інтерв’ю Inews розповіла, що провела у Новій Каховці все дитинство, там вона ходила у школу та починала робити перші кроки у тенісі.

— Я особливо добре пам’ятаю літо в дитинстві. Про це дуже важко говорити… але я щодня прокидалася о 6 ранку, йшла з бабусею на тенісні корти, тренувалася одну сесію, потім поверталася назад, потім ще одну, потім якісь фітнес-ігри абощо з усіма, тому що там було так багато дітей, – розповіла вона.

Калініна сказала, що ті моменти у дитинстві – це прекрасні спогади. Але все це зруйнувало російське повномасштабне вторгнення. Тенісні корти, на яких вона грала, тепер знесені повінню.

— Я не можу цього забути, але те, що сталося зараз… У мене немає слів, тому що спочатку вони окупували територію, а тепер вони розбомбили (Каховську ГЕС, – Ред.), і через цей вибух вся вода просто накрила місто. То що я можу сказати? Я маю на увазі, що це не люди, – сказала тенісистка.

Коли почалося повномасштабне вторгнення її дідусь і бабуся відмовлялися покидати будинок, в якому прожили все життя. Сім’я Калініної хотіла перевезти їх до Києва. Коли одного дня на сусідній будинок впала бомба, то вони змінили своє рішення.

Тенісистка нагадала світові про щоденний російський терор, з якими стикаються українці на прикладі просто розповіді, про те, як іноді відбувається спілкування з ріднею, яка зараз у столиці.

— Коли я розмовляю зі своєю сім’єю, іноді я чую, що відбувається. Вони підходять до вікна і кажуть: О, ракета летить. Діти гуляють на вулицях, їздять машини, і ви не можете в це повірити, поки не побачите цього. Просто з вікна будинку видно, як летить ракета, бомба, потім ще одна, і вони живуть у цій реальності. Це вже звична річ для людей в Україні.

Вона наголосила, що найгірше війна впливає на дітей, які ростуть у реаліях війни. Мама Ангеліни тренер з тенісу та займається з дітьми до десяти років. Калініна розповіла, що одного дня, коли була погана погода та гриміло, діти були дуже налякані та не могли більше тренуватися. Діти казали, що це бомби та ракети.

Ангеліна Калініна весь трав’яний сезон проведе на кортах Великої Британії, яка надала українським гравцям та їхнім тренерам безкоштовне житло та тренувальні бази для підготовки у Вімблдоні або в Сурбітоні.

Спортсменка наголосила, що поки українські війська ведуть боротьбу на полі бою, для українських тенісистів поле битви – це корт. Вона додала, що українці дуже згуртовані та сильні.

Джерело: Inews

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