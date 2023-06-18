Олімпіада-2024: ПАРЄ розгляне резолюцію про недоспуск росіян

Парламентська асамблея Ради Європи проведе дебати й розгляне резолюцію про недопуск російських і білоруських атлетів на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови депутатської фракції Слуга Народу Євгенія Кравчук.

– Маємо серйозне завдання – проведення дебатів за терміновою процедурою та ухвалення резолюції щодо неучасті російських та білоруських атлетів на Олімпіаді 2024 в Парижі, яку готує Комітет ПАРЄ з питань культури, освіти, медіа та спорту, який я очолюю, – повідомила вона.

За словами Кравчук, попередній драфт резолюції вже наповнений сильними формулюваннями, а тому вірогідно, що МОК таки отримає рекомендію ПАРЄ щодо недопуску спортсменів з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити росіян до змагань у нейтральному статусі.

За словами президента МОК Томаса Баха, йдеться про спортсменів, які активно не підтримували війну Росії проти України.

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