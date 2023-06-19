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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна – Мальта: де дивитися матч відбору на Євро-2024 і прогноз букмекерів

збірна України
Фото: УАФ

Збірна України з футболу зустрінеться з командою Мальти у матчі відбору на Євро-2024 у групі С. Гра відбудеться 19 червня у словацькій Трнаві на стадіоні Антона Малатинського.

Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Де дивитися Україна – Мальта

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава, Суспільне Чернівці), крім OTT-сервісів.

В інтернеті матч можна буде переглянути на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

Прогноз букмекерів на гру Україна – Мальта

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Сергія Реброва. На перемогу синьо-жовтих приймають ставки з коефіцієнтом 1.15. Успіх мальтійців оцінюють у 19.00. Нічийний результат зустрічі – у 9.60.

Шанс того, що обидві команди відзначаться у матчі, оцінюють у 2.29.

Це буде друга очна зустріч команд в історії. Востаннє збірні грали у 2017 році в межах товариського матчу. Тоді Мальта здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з французьким рефері Рудді Буке. Йому асистуватимуть співвітчизники: Ніколя Дано та Орельєн Друє. Четвертий арбітр – Бастьєн Дешепі.

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