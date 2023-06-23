ПАРЄ підтримує повне недопущення спортсменів РФ та Білорусі до Олімпіади

ПАРЄ ухвалила резолюцію з рекомендацією Міжнародному олімпійському комітету не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри у Парижі навіть під нейтральним прапором.

Про це повідомила член української делегації в ПАРЄ, народна депутатка від Слуги народу Євгенія Кравчук.

За відповідне рішення проголосував 71 член ПАРЄ, чотири висловилися “проти”.

У документі зазначається, що Асамблея вважає, що участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх за нинішніх умов є немислимою, буде використана як інструмент пропаганди та де-факто унеможливить участь інших спортсменів, зокрема й українських.

ПАРЄ додає, що відсутність відповідної суворої заборони спонукатиме росіян повірити, що світ ладен підтримувати зв’язки з РФ, незважаючи на її військову агресію проти України.

Асамблея наголошує, що відповідним недопущенням спортсменів держав-агресорів МОК показав би свою прихильність цінностям Олімпійських ігор, сприяв би пошуку мирних шляхів вирішення конфліктів і надіслав би чіткий сигнал російському та білоруському урядам, що їхні дії мають наслідки і що міжнародне співтовариство солідарне з Україною.

Документ містить рішучий заклик до МОК та його спортивних органів заборонити участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі, а також у всіх інших великих спортивних заходах, поки продовжується війна проти України.

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