Ностальгійний список легенд: відомі склади команд благодійного матчу Game4Ukraine

У Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж 5 серпня відбудеться благодійний поєдинок на підтримку України Game4Ukraine.

У матчі зіграють дві команди: команда легенди українського футболу Андрія Шевченка проти команди хавбека синьо-жовтих та лондонського Арсеналу Олександра Зінченка.

Журналіст Бен Джейкобс повідомив, що цей матч збере цілу плеяду футбольних зірок 2000-х. Тренерами команд будуть: наставниця жіночої команди Челсі Емма Гейз та екстренер канонірів Арсен Венгер.

У команді Шевченка зіграють володар Золотого м’яча-2006 Фабіо Каннаваро, а також легендарні футболісти Карвальо, Макелеле, Зеєдорф, Діда та інші зірки футболу.

Синя команда (Андрій Шевченко): Діда, Карло Кудічіні, Рікардо Карвальо, Массімо Оддо, Вільям Галлас, Фабіо Каннаваро, Майкл Ессьєн, Клод Макелеле, Кларенс Зеєдорф, Михайло Мудрик, Джанфранко Дзола, Лука Тоні, Самюель Етоо, Андрій Шевченко.

Команда Олександра Зінченка складається переважно з легенд Арсеналу, як-от Вієра та Леманн. Також зіграють Санья, Арне Ріїсе, Вілшир, Кін.

Жовта команда (Олександр Зінченко): Йєнс Леманн, Джолеон Лескотт, Пер Мартесакер, Йон Арне Ріїсе, Вес Морган, Бакарі Санья, Патрік Бергер, Робер Пірес, Антоніо Валенсія, Патрік Вієйра, Джек Вілшир, Едгар Давідс, Олександр Зінченко, Роббі Кін, Шота Арвеладзе.

Всі виручені кошти з цього матчу підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, постраждалого від війни РФ проти України.

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