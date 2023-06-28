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Українська молодіжна збірна вийшла у 1/4 фіналу Євро-2023: з ким продовжиться боротьба

Українська молодіжна збірна вийшла у 1/4 фіналу Євро-2023: з ким продовжиться боротьба
Фото: Getty Images

Українська молодіжна збірна з футболу (U-21) завершила виступ на груповому етапі Євро-2023.

Команда з України посіла друге місце у групі B з Іспанією, Хорватією та Румунією.

У матчі третього туру групового етапу команда Руслана Ротаня зустрічалася з командою Іспанії.

Гра завершилась внічию з рахунком 2:2, втім, зазначимо, що спортсмени з України втратили перемогу на останніх хвилинах зустрічі.

До 1/4 фіналу збірна входить разом із переможцем групи D.

Наразі, за тур до завершення, у групі D лідирує збірна Франції (6 очок), після якої йдуть Італія (3), Швейцарія (3) та Норвегія (0).

Фінальний тур групового етапу французи гратимуть зі швейцарцями, коли ж збірна Італії з Норвегією. Матчі відбудуться вже сьогодні, 28 червня.

Для України чвертьфінальний матч відбудеться 2 липня на Клуж Арені.

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євро, Збірна України U-21, Футбол
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