Валентина Летяк, редакторка стрічки
Валентина Летяк, редакторка стрічки
В Україну повернулися переможці та призери Європейських ігор-2023
До Києва 29 червня повернулися чемпіони та призери ІІІ Європейських ігор, які проходять у Кракові (Польща). Українських спортсменів на Центральному залізничному вокзалі разом з журналістами зустрічав міністр молоді та спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт.
– У Кракові вся Європа та весь світ бачить наш прапор, що наші спортсмени конкурентоспроможні та здатні на перемогу… Готуватися зараз до змагань не важче, ніж нашим хлопцям в окопах боронити нашу країну. Хоча справді сьогодні складно готувати спортсменів. Проте ми знаходимо олімпійські бази, які розташовані в безпечних місцях, – заявив він журналістам.
Водночас, за його словами, спортсменів з багатьох видів спорту доводиться відправляти за кордон, але щодо стрибків у воду – тренуються у Києві, з таїландського боксу Муей-Тай також.
Серед тих, хто сьогодні повернувся – чемпіони та призери зі стрибків у воду:
- Олексій Середа (дві золоті медалі);
- Кірілл Болюх (дві золоті медалі);
- Ксенія Байло (дві золоті та одна срібна медаль);
- Соф’я Есман (срібна медаль).
Також цим поїздом повернулася і українська команда з таїландського боксу Муей-Тай:
- Ігор Любченко (золота медаль);
- Олександр Єфіменко (золота медаль);
- Олег Приймачов (золота медаль);
- Єгор Скуріхін (срібна медаль);
- Анастасія Михайленко (бронзова медаль);
- Владислав Микитась (бронзова медаль).
Європейські ігри-2023 стартували 21 червня на муніципальному стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща). Змагання триватимуть до 2 липня.
У змаганнях беруть участь 7 тис. спортсменів із 48 країн.
Із 29 запланованих дисциплін, які представлені на змаганнях, у 19 мають відбутися кваліфікаційні змагання до літньої Олімпіади-2024 у Парижі.
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