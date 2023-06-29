В Україну повернулися переможці та призери Європейських ігор-2023

До Києва 29 червня повернулися чемпіони та призери ІІІ Європейських ігор, які проходять у Кракові (Польща). Українських спортсменів на Центральному залізничному вокзалі разом з журналістами зустрічав міністр молоді та спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт.

– У Кракові вся Європа та весь світ бачить наш прапор, що наші спортсмени конкурентоспроможні та здатні на перемогу… Готуватися зараз до змагань не важче, ніж нашим хлопцям в окопах боронити нашу країну. Хоча справді сьогодні складно готувати спортсменів. Проте ми знаходимо олімпійські бази, які розташовані в безпечних місцях, – заявив він журналістам.

Водночас, за його словами, спортсменів з багатьох видів спорту доводиться відправляти за кордон, але щодо стрибків у воду – тренуються у Києві, з таїландського боксу Муей-Тай також.

Серед тих, хто сьогодні повернувся – чемпіони та призери зі стрибків у воду:

Олексій Середа (дві золоті медалі);

Кірілл Болюх (дві золоті медалі);

Ксенія Байло (дві золоті та одна срібна медаль);

Соф’я Есман (срібна медаль).

Також цим поїздом повернулася і українська команда з таїландського боксу Муей-Тай:

Ігор Любченко (золота медаль);

Олександр Єфіменко (золота медаль);

Олег Приймачов (золота медаль);

Єгор Скуріхін (срібна медаль);

Анастасія Михайленко (бронзова медаль);

Владислав Микитась (бронзова медаль).

Європейські ігри-2023 стартували 21 червня на муніципальному стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща). Змагання триватимуть до 2 липня.

У змаганнях беруть участь 7 тис. спортсменів із 48 країн.

Із 29 запланованих дисциплін, які представлені на змаганнях, у 19 мають відбутися кваліфікаційні змагання до літньої Олімпіади-2024 у Парижі.

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