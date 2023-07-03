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Спорт
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Стало відомо розмір зарплати футболіста Ліонеля Мессі

Ліонель Мессі
Фото: Getty Images

Президент футбольного клубу Інтер Маямі Хорхе Мас назвав суму заробітної плати професійного аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Вона становитиме $50-60 млн доларів на рік, цитують іноземні журналісти президента клубу Інтер Маямі.

Хорсе Мас розповів, що Мессі також пообіцяли частку в клубі, відсотки від продажу комплектів Adidas і частину прибутку від глобальної трансляції, права на яку належать Apple TV, після того, як професійний футболіст вийде на пенсію.

– Я витратив три роки на запрошення Мессі. Півтора року минули дуже щільно, було багато розмов із батьком футболіста, – наголосив Мас.

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі визнаний одним із найвидатніших гравців усіх часів. Мессі виграв рекордні сім нагород Золотий м’яч і рекордні шість європейських Золотих бутс.

Він провів всю свою професійну кар’єру в Барселоні, де виграв рекордні для клубу 34 трофеї, включаючи десять титулів Ла Ліги, сім титулів Кубка Іспанії та чотири рази Лігу чемпіонів УЄФА. Зі своєю країною він виграв Кубок Америки 2021 року та Чемпіонат світу з футболу 2022 року.

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Джерело: El Pais

Заробітна плата, Зарплата, Ліонель Мессі, Футбол
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