Трибуни вибухнули оваціями! Костюк відігралася після 0:6 проти Саккарі на Вімблдоні

Друга ракетка України Марта Костюк з перемоги стартувала на тенісному турнірі серії Grand Slam – Вімблдон. У трьох сетах вона здолала восьмий номер світового рейтингу, грекиню Марію Саккарі з рахунком 0:6, 7:5, 6:2.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 57 хвилин, за які Костюк виконала дві подачі на виліт та припустилася двох подвійних помилок. Аналогічні показники у Саккарі.

У першій партії Марії вдалося зробити три брейки та всуху закрити сет на свою користь. Наступний сет тривав майже годину, і Марті вдалося переломити хід зустрічі. Після взаємних брейкпойнтів українка зрівняла рахунок та дотиснула суперницю.

У вирішальному сеті, обмінявшись розіграшами, Костюк оформила два поспіль брейки, а потім не залишила жодних шансів суперниці, зірвавши овації трибун.

A simply remarkable turnaround @marta_kostyuk stages a brilliant fightback against the No.8 seed Maria Sakkari to make her way into the second round, 0-6, 7-5, 6-2 #Wimbledon pic.twitter.com/zGieUfKTLz

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2023