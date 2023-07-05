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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Трибуни вибухнули оваціями! Костюк відігралася після 0:6 проти Саккарі на Вімблдоні

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Друга ракетка України Марта Костюк з перемоги стартувала на тенісному турнірі серії Grand Slam – Вімблдон. У трьох сетах вона здолала восьмий номер світового рейтингу, грекиню Марію Саккарі з рахунком 0:6, 7:5, 6:2.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 57 хвилин, за які Костюк виконала дві подачі на виліт та припустилася двох подвійних помилок. Аналогічні показники у Саккарі.

У першій партії Марії вдалося зробити три брейки та всуху закрити сет на свою користь. Наступний сет тривав майже годину, і Марті вдалося переломити хід зустрічі. Після взаємних брейкпойнтів українка зрівняла рахунок та дотиснула суперницю.

У вирішальному сеті, обмінявшись розіграшами, Костюк оформила два поспіль брейки, а потім не залишила жодних шансів суперниці, зірвавши овації трибун.

Для Костюк це перша перемога над суперницею із першої десятки рейтингу WTA, а також перша перемога в очних зустрічах із Саккарі. Грекиня має дві перемоги над українкою.

На стадії 1/32 фіналу Костюк зіграє з переможницею пари Елісон Ріск (США) – Паула Бадоса (Іспанія).

Марта Костюк стала третьою українською тенісисткою, яка подолала бар’єр першого кола Вімблдону після Лесі Цуренко та Еліни Світоліної. Щодо Ангеліни Калініної, то її стартова гра на турнірі запланована на вечір 5 липня.

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Вімблдон

Вімблдон, Марта Костюк, Теніс
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