Гаррі Стайлз запросив Світоліну на свій концерт після її перемоги у матчі Вімблдону

Британський співак Гаррі Стайлз запросив українську тенісистку Еліну Світоліну відвідати його концерт після того, як вона розповіла, що змушена була пропустити концерт виконавця у Відні через серію перемог на Вімблдоні.

28-річна українка пройшла до чвертьфіналу Вімблдону, здолавши у трьох сетах 33-річну нейтральну Вікторію Азаренко з Білорусі.

Напередодні матчу четвертого кола Світоліна повідомила, що її вихід до 1/8 фіналу означає, що їй доведеться віддати квитки на суботній концерт Гаррі Стайлза, який вона планувала відвідати в столиці Австрії.

— Гей, люди! Я мала завтра піти на концерт мого улюбленого Гаррі Стайлза у Відні. Але Вімблдон змінив мої плани. Хтось хоче піти? У мене є два квитки, – написала спортсменка у соцмережах.

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Офіційний акаунт Вімблдону в Instagram поділився її дилемою з шанувальниками, написавши: Дещо виграєш, дещо програєш. Пост прокоментував особисто Стайлз.

— Вітаю! Попереду у нас ще чотири концерти, ласкаво просимо на будь-який з них. Щасти вам у решті турніру. H, – написав співак.

Пізніше Еліна розповіла, що подарувала квитки українці Ганні Тільняк та її маленькому синові Давиду. На своїй сторінці в Instagram жінка поділилася фото та відео із концерту.

У четвертому колі трав’яного турніру серії Grand Slam Світоліна вперше за шість очних зустрічей обіграла Азаренко . У матчі за вихід до півфіналу турніру вона зустрінеться із першою ракеткою світу із Польщі Ігою Швьонтек.

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