Гаррі Стайлз запросив Світоліну на свій концерт після її перемоги у матчі Вімблдону

Британський співак Гаррі Стайлз запросив українську тенісистку Еліну Світоліну відвідати його концерт після того, як вона розповіла, що змушена була пропустити концерт виконавця у Відні через серію перемог на Вімблдоні.

28-річна українка пройшла до чвертьфіналу Вімблдону, здолавши у трьох сетах 33-річну нейтральну Вікторію Азаренко з Білорусі.

“Well, I hope Harry was watching”

This was worth missing @Harry_Styles, right @ElinaSvitolina? #Wimbledon pic.twitter.com/hqg3nrhaeT

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023