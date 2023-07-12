Я вболіватиму за неї: Швьонтек побажала Світоліній виграти Вімблдон

Перша ракетка світу, полячка Іга Швьонтек після поразки від Еліни Світоліної у чвертьфіналі Вімблдону розповіла, що побажала українці виграти трав’яний турнір серії Grand Slam.

За словами польської тенісистки, вона вболіватиме за Еліну у решті матчів турніру. Іга розповіла, що саме це сказала їй біля сітки після завершення матчу.

– Я вболіватиму за неї. Тим більше, що ми подобаємося одна одній як люди. Я сказала їй біля сітки, сподіваюся, що вона виграє цей турнір. Важко виграти турнір Grand Slam, але я знаю, що вона дуже цього хоче. Я вболіватиму за неї, – сказала Іга після матчу.

Еліна Світоліна вдруге у кар’єрі вийшла до півфіналу трав’яного турніру Grand Slam. У трьох сетах вона здолала Ігу Швьонтек з рахунком 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Матч тривав майже три години.

Раніше вона доходила до цієї стадії у 2019 році. За вихід у фінал Вімблдона Світоліна зіграє з представницею Чехії Маркетою Вондроушовою.

Джерело: The Tennis Letter

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