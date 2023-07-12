Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Спорт
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Захищено: Учасниці проєкту Olympic Dreams Анастасія Чижевська та Інна Шинкаренко вибороли золото на Кубку Європи з дзюдо

Учасниці проєкту Olympic Dreams Анастасія Чижевська та Інна Шинкаренко вибороли золото на Кубку Європи з дзюдо

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

Дзюдо, спортивні змагання
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (12.07.2023)
Захищено: Учасниці проєкту Olympic Dreams Анастасія Чижевська та Інна Шинкаренко вибороли золото на Кубку Європи з дзюдо
Людям потрібна розрада: Зібров, Люся Кава та Іван Ганзера виступили на благодійному концерті у Бучі
Захищено: Учасниці проєкту Olympic Dreams Анастасія Чижевська та Інна Шинкаренко вибороли золото на Кубку Європи з дзюдо
Довжелезні черги та тисячі папірців: родичі загиблих воїнів не можуть отримати виплати
Захищено: Учасниці проєкту Olympic Dreams Анастасія Чижевська та Інна Шинкаренко вибороли золото на Кубку Європи з дзюдо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Захищено: Учасниці проєкту Olympic Dreams Анастасія Чижевська та Інна Шинкаренко вибороли золото на Кубку Європи з дзюдо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь