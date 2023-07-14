У шість років розбестив друг матері: партнер Миколенка з Евертона шокував зізнанням

Англійський футболіст Деле Аллі розповів, що у віці шести років зазнав насильства, а у вісім років вже торгував наркотиками.

В емоційному інтерв’ю під час спілкування з Гаррі Невіллом для подкасту The Overlap півзахисник Евертона стримував сльози, розповідаючи про своє важке дитинство до того, як його всиновила сім’я Хікфордів.

Аллі розповів, що у нього була залежність від снодійного і що минулого місяця він вийшов з реабілітаційного центру, де боровся зі своїм психічним здоров’ям.

— У шість років мене розбестив друг моєї мами, який часто бував у нас вдома. Моя мама була алкоголічкою. Мене відправили в Африку, щоб навчити дисципліни, а потім повернули назад. У сім років я почав курити, у вісім – торгувати наркотиками, – розповів футболіст.

За словами Аллі, коли йому було 11 років, його на мосту підвісив хлопець із сусіднього двору.

— У дванадцять мене всиновили – і відтоді я жив у чудовій родині, як я вже казав. Якщо Бог створив людей, то це вони, – додав Деле.

27-річний футболіст розповів, що протягом кількох років був залежним від снодійних таблеток. За його словами, йому намагалися допомогти партнери по Тоттенгему, за який він виступав, Ерік Даєр та Гаррі Кейн, але він не приймав ні від кого допомоги.

Свого часу Аллі виступав за Тоттенгем Готспур, де був одним із зіркових гравців команди. Він також був ключовою частиною збірної Англії, яка дійшла до півфіналу чемпіонату світу-2018 з футболу.

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Після конфлікту з тодішнім наставником шпор Жозе Моурінью його кар’єра полетіла шкереберть. Він не зміг закріпитися в Евертоні, куди перейшов, та пішов в оренду в Бешикташ до кінця сезону-2022/23.

Джерело: The Overlap

Скриншот: The Overlap

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