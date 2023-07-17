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Спорт
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Карлос Алькарас виграв Вімблдон-2023, обігравши Джоковича

Карлос Алькарас виграв Вімблдон-2023, обігравши Джоковича
Фото: Getty Images

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став чемпіоном Вімблдонського турніру 2023. У п’ятисетовому матчі фіналу турніру спортсмен обіграв семиразового чемпіона Вімблдону, другу ракетку світу Новака Джоковича.

Матч завершився з рахунком 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Загалом спортсмени провели на центральному корті турніру понад 4,5 години.

Це другий титул турнірів Великого шлему в кар’єрі іспанського тенісиста. Минулого року він виграв Відкритий чемпіонат США. Алькарас не дозволив Джоковичу отримати восьмий титул Вімблдону.

20-річний Алькарас, який виграв свій перший титул Великого шлему на Відкритому чемпіонаті США минулого року, є наймолодшим лідером світового тенісного рейтингу серед чоловіків.

Однак він не став наймолодшим чемпіоном Вімблдону. До нього цей турнір вигравали 17-річний Борис Беккер у 1985 році та 20-річний Бйорн Борг у 1976 році.

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Вімблдон, Найкращі спортсмени, Новак Джокович, спортивні змагання, Теніс
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