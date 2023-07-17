Є перша ліцензія на Олімпіаду у стрибках у воду! Середа та Болюх завоювали срібло ЧС

Україна здобула першу ліцензію на літні Олімпійські ігри-2024 у стрибках у воду.

Її вибороли Олексій Середа та Кіріл Болюх у синхронних стрибках із десятиметрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що стартував у японській Фукуоці.

Для здобуття ліцензії необхідно було вибороти одне із трьох призових місць. Попри сильну конкуренцію, хлопцям вдалося це зробити та на додачу до олімпійської ліцензії вибороти нагороди срібного ґатунку.

Чемпіонами світу у цій дисципліні стали представники Китаю, бронза у мексиканців.

Здобуття медалі та олімпійської ліцензії прокоментував новоспечений віцечемпіон світу Олексій Середа. Він розповів, що перед виступом вони дуже сильно хвилювалися через розуміння того, що “ти борониш свою країну на спортивному фронті, за тебе вболіває вся країна і що ти можеш вибороти ліцензію”.

Хлопці вирішили присвятити цю медаль українським захисникам, адже завдяки ним вони мають можливість виступати та тренуватися.

— Цю медаль ми присвячуємо Збройним силам України, які боронять нашу країну, завдяки яким у нас є можливість виступати, є можливість говорити про цю війну, показувати те, що Україна – дуже сильна держава, і що українські спортсмени, попри всі умови, можуть тренуватися та здобувати гідні нагороди для країни. Дуже вам дякую, ми вас любимо, ми у вас віримо. Слава ЗСУ! – сказав Олексій.

Востаннє нагороду на рівні чемпіонатів світу у стрибках із десятиметрової вишки українська збірна виборювала у 2011 році у Шанхаї. Тоді бронзу здобули Олександр Горшковозов та Олександр Бондар. А срібло ЧС було аж 20 років тому у Романа Володькова та Антона Захарова.

Водночас ліцензії не є іменними, тобто спортсмени, які їх здобули, необов’язково можуть поїхати на Олімпійські ігри.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.