МОК заборонив кваліфікаційні турніри у Лондоні на ОІ через позицію уряду щодо РФ

Міжнародний олімпійський комітет позбавив Велику Британію права проводити кваліфікаційні змагання з нових олімпійських видів спорту перед Іграми-2024 у Парижі.

Як пише газета The Times, причиною стала позиція британського уряду щодо російських та білоруських спортсменів.

У червні 2024 року у Лондоні мав відбутися кваліфікаційний турнір із брейкінгу, скейтбордингу, спортивного скелелазіння та фрістайлу BMX.

Повідомляється, що виконавча рада МОК повідомила Британську олімпійську асоціацію (БОА) про те, що вона більше не розглядає Лондон як місце проведення змагань і вивчає інші альтернативи в Європі для їхньго проведення.

— Ми вкрай розчаровані тим, що не змогли привезти Олімпійську відбіркову серію до Великої Британії, як ми сподівалися. Це особливо прикро для тих британських спортсменів, які зараз втрачають перевагу боротьби за путівки до Парижа перед пристрасною домашньою публікою, – сказав представник БОА в інтерв’ю The Times.

Повідомляється, що у МОК занепокоєні пунктом, що атлети з Росії та Білорусі мають підписати особисту декларацію для виступів у Британії про нейтралітет, не підтримувати режим Росії, що провадить війну в Україні, та не отримувати державне фінансування.

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що це нібито дискримінує маловідомих спортсменів. Інсайдери видання стверджують, що у випадку з тенісистами із РФ та Білорусі, які змагалися на Вімблдоні, їхні статки не потребують додаткового державного фінансування.

Там також вважають, що підписання таких декларацій може поставити російських спортсменів у скрутне становище, коли вони повернуться у Росію, де засудження війни в Україні вважається потенційним кримінальним злочином.

Політика МОК щодо російських і білоруських спортсменів полягає в тому, що вони повинні брати участь у змаганнях як нейтральні особи, не мати зв’язків із військовими і не робити жодних заяв на підтримку вторгнення в Україну.

Джерело : The Times

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