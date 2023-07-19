Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога для малозабезпечених родин: хто може претендувати та як отримати
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

МОК заборонив кваліфікаційні турніри у Лондоні на ОІ через позицію уряду щодо РФ

скейтбординг
Фото: Unsplash

Міжнародний олімпійський комітет позбавив Велику Британію права проводити кваліфікаційні змагання з нових олімпійських видів спорту перед Іграми-2024 у Парижі.

Як пише газета The Times, причиною стала позиція британського уряду щодо російських та білоруських спортсменів.

У червні 2024 року у Лондоні мав відбутися кваліфікаційний турнір із брейкінгу, скейтбордингу, спортивного скелелазіння та фрістайлу BMX.

Повідомляється, що виконавча рада МОК повідомила Британську олімпійську асоціацію (БОА) про те, що вона більше не розглядає Лондон як місце проведення змагань і вивчає інші альтернативи в Європі для їхньго проведення.

— Ми вкрай розчаровані тим, що не змогли привезти Олімпійську відбіркову серію до Великої Британії, як ми сподівалися. Це особливо прикро для тих британських спортсменів, які зараз втрачають перевагу боротьби за путівки до Парижа перед пристрасною домашньою публікою, – сказав представник БОА в інтерв’ю The Times.

Повідомляється, що у МОК занепокоєні пунктом, що атлети з Росії та Білорусі мають підписати особисту декларацію для виступів у Британії про нейтралітет, не підтримувати режим Росії, що провадить війну в Україні, та не отримувати державне фінансування.

Читайте також
Збірна України вперше в історії виборола медаль на чемпіонаті Європи з брейкінгу
Анна Stefani Пономаренко

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що це нібито дискримінує маловідомих спортсменів. Інсайдери видання стверджують, що у випадку з тенісистами із РФ та Білорусі, які змагалися на Вімблдоні, їхні статки не потребують додаткового державного фінансування.

Там також вважають, що підписання таких декларацій може поставити російських спортсменів у скрутне становище, коли вони повернуться у Росію, де засудження війни в Україні вважається потенційним кримінальним злочином.

Політика МОК щодо російських і білоруських спортсменів полягає в тому, що вони повинні брати участь у змаганнях як нейтральні особи, не мати зв’язків із військовими і не робити жодних заяв на підтримку вторгнення в Україну.

Читайте також
МОК рекомендував допустити росіян до змагань, але рішення щодо Олімпіади-2024 відклав
Томас Бах з олімпійським прапором

Джерело: The Times
Брейк-данс, Велика Британія, МОК, Олімпійські ігри
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Із початку липня на Херсонщині посилилися бойові дії – розвідка Британії
зсу військові
Висновки після війни в Україні: Британія збільшить витрати на армію та боєприпаси
Велика Британія, прапор Великої Британії
Україна стала “бойовою лабораторією” та показала, як потрібно воювати у ХХІ столітті – Воллес
Бен Воллес
Не можна допустити, щоб війна з РФ тривала ще 500 днів: глава британського МЗС в ООН
Джеймс Клеверлі
У розвідці Британії помітили просування ЗСУ та армії РФ на різних напрямках
Бої за Бахмут
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Гірка втрата: під Бахмутом загинув декоратор-постановник проєктів телеканалу СТБ
МОК заборонив кваліфікаційні турніри у Лондоні на ОІ через позицію уряду щодо РФ
Обстріл Білопілля на Сумщині: є загиблі та поранені
МОК заборонив кваліфікаційні турніри у Лондоні на ОІ через позицію уряду щодо РФ
Поставки зброї, шлях до НАТО та відбудова України: наглядова рада YES в Україні
МОК заборонив кваліфікаційні турніри у Лондоні на ОІ через позицію уряду щодо РФ
Не бурили стільки навіть до війни! Укргазвидобування встановлює рекорди
МОК заборонив кваліфікаційні турніри у Лондоні на ОІ через позицію уряду щодо РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь