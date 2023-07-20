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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіян і білорусів допустили до змагань під егідою FIG, але на ЧС у 2023-му вони не виступлять

художня гімнастика
Фото: Depositphotos

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) змінила рішення та дозволила атлетам із Росії та Білорусі виступати на змаганнях під її егідою у нейтральному статусі. Про це повідомляється на офіційному сайті FIG.

Рішення ухвалили під час засідання Виконавчого комітету федерації.

Росіянам і білорусам дозволили повернутися до виступів на міжнародних турнірах за умови суворого нейтралітету. Для участі у змаганнях спортсмени з цих двох країн мають подати заявку до FIG для отримання нейтрального статусу.

Спортсмени, які отримають статус індивідуального нейтрального спортсмена, матимуть право брати участь у турнірах під егідою FIG не раніше від 1 січня 2024 року.

Рішення Міжнародної федерації гімнастики означає, що представники Росії та Білорусі пропустять цьогорічні чемпіонату світу, які є одними із кваліфікаційних на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Зокрема вони не виступлять на чемпіонаті світу з художньої гімнастики (23-27 серпня 2023 року), чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики (1-8 жовтня 2023 року) та чемпіонаті світу зі стрибків на батуті (9-19 листопада 2023 року).

У рішенні Виконкому FIG також вказано, що хоча воно передбачає шанс для представників РФ та Білорусі відібратися на Олімпіаду-2024, допуск цих атлетів до Ігор ухвалюватимуть згідно з позицією МОК.

Наприкінці березня Виконком МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, проте рішення щодо участі атлетів з цих двох країн у літній Олімпіаді-2024 відкладено.

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Джерело: Міжнародна федерація гімнастики

Гімнастика, МОК, Олімпійські ігри, Художня гімнастика
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