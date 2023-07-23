Нам потрібні F-16! Зінченко перед матчем у США закликав надати Україні винищувачі
Україні дуже потрібні винищувачі F-16, щоб повернути захоплені Росією території. Про це заявив український гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко на пресконференції у США перед товариським матчем з Манчестер Юнайтед.
– Користуючись нагодою, я повинен сказати, що нам потрібні ці F16, щоб повернути нашу землю і наші території. У мене є така місія, тож якщо я маю можливість сказати, я говоритиму про це, – наголосив футболіст.
Він також висловив подяку США та всьому світу за підтримку України у такий важкий момент.
– Після вторгнення це вже стало частиною мого життя. Кожен день живу зі своєю країною та людьми, які там живуть. Я та моя сім’я намагаємося допомогти, чим можемо, – пояснив Зінченко.
Футболіст також нагадав про благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine у Лондоні, який відбудеться 5 серпня, наголосивши, що його місія – зробити все можливе для своєї країни.
За його словами, важливо не просто зібрати кошти на будівництво школи в Україні, а й надіслати сигнал решті світу та українцям, які борються за свою незалежність, що вони не самотні.
Нещодавно Олександр Зінченко заявив, що планує повернутися до України після закінчення кар’єри гравця, ба більше – готовий піти на фронт, якщо потрібно.
Джерело: Allfootballapp
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик