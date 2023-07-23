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Спорт
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нам потрібні F-16! Зінченко перед матчем у США закликав надати Україні винищувачі

Олександр Зінченко
Фото: Getty Images

Україні дуже потрібні винищувачі F-16, щоб повернути захоплені Росією території. Про це заявив український гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко на пресконференції у США перед товариським матчем з Манчестер Юнайтед.

– Користуючись нагодою, я повинен сказати, що нам потрібні ці F16, щоб повернути нашу землю і наші території. У мене є така місія, тож якщо я маю можливість сказати, я говоритиму про це, – наголосив футболіст.

Він також висловив подяку США та всьому світу за підтримку України у такий важкий момент.

– Після вторгнення це вже стало частиною мого життя. Кожен день живу зі своєю країною та людьми, які там живуть. Я та моя сім’я намагаємося допомогти, чим можемо, – пояснив Зінченко.

Футболіст також нагадав про благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine у Лондоні, який відбудеться 5 серпня, наголосивши, що  його місія – зробити все можливе для своєї країни.

За його словами, важливо не просто зібрати кошти на будівництво школи в Україні, а й надіслати сигнал решті світу та українцям, які борються за свою незалежність, що вони не самотні.

Нещодавно Олександр Зінченко заявив, що планує повернутися до України після закінчення кар’єри гравця, ба більше – готовий піти на фронт, якщо потрібно.

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Джерело: Allfootballapp

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