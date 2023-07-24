Динамо та Ворскла дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги конференцій
У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього туру кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24. З цього раунду стартує у турнірі київське Динамо.
Завдяки клубному рейтингу біло-сині потрапили до сіяних команд. Саме жеребкування відбулося ще до матчів попереднього етапу, тому кияни поки ще не знають точного майбутнього суперника.
У третьому турі кваліфікації підопічні Мірчі Луческу зіграють з переможцем пари Арарат-Вірменія (Вірменія) — Аріс (Греція).
Перша гра відбудеться на виїзді 10 серпня, а матч-відповідь динамівці зіграють у столиці Румунії – Бухаресті. Цей матч запланований на 17 серпня.
У разі успіху проти вірменської або грецької команди Динамо вийде у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Поразка ж свідчитиме про завершення єврокубкового сезону для київського клубу.
Також потенційних суперників у третьому раунді дізналася полтавська Ворскла. Втім, спершу їй треба пройти у другому раунді кваліфікації грузинську Ділу. Якщо це станеться, то полтавці зустрінуться з сильнішим у протистоянні АПОЕЛ (Кіпр) — Войводіна (Сербія).
Нагадаємо, за підсумками сезону-2022/23 чемпіоном УПЛ став Шахтар. Динамо посіло четверту сходинку, пропустивши вперед Дніпро-1 та Зорю.
Фото: ФК Динамо
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