Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Після арешту Гіркіна: у Москві затримали колаборанта Губарєва
Терміново
РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
У Києві біля метро Гідропарк вирує пожежа
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Динамо та Ворскла дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги конференцій

ФК Динамо

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього туру кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24. З цього раунду стартує у турнірі київське Динамо.

Завдяки клубному рейтингу біло-сині потрапили до сіяних команд. Саме жеребкування відбулося ще до матчів попереднього етапу, тому кияни поки ще не знають точного майбутнього суперника.

У третьому турі кваліфікації підопічні Мірчі Луческу зіграють з переможцем пари Арарат-Вірменія (Вірменія) — Аріс (Греція).

Перша гра відбудеться на виїзді 10 серпня, а матч-відповідь динамівці зіграють у столиці Румунії – Бухаресті. Цей матч запланований на 17 серпня.

У разі успіху проти вірменської або грецької команди Динамо вийде у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Поразка ж свідчитиме про завершення єврокубкового сезону для київського клубу.

Також потенційних суперників у третьому раунді дізналася полтавська Ворскла. Втім, спершу їй треба пройти у другому раунді кваліфікації грузинську Ділу. Якщо це станеться, то полтавці зустрінуться з сильнішим у протистоянні АПОЕЛ (Кіпр) — Войводіна (Сербія).

Нагадаємо, за підсумками сезону-2022/23 чемпіоном УПЛ став Шахтар. Динамо посіло четверту сходинку, пропустивши вперед Дніпро-1 та Зорю.

Фото: ФК Динамо

Джерело: Динамо Київ
Ворскла, Динамо, Ліга конференцій, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нам потрібні F-16! Зінченко перед матчем у США закликав надати Україні винищувачі
Олександр Зінченко
Інтер Маямі оголосив про підписання Ліонеля Мессі
Ліонель Мессі
Для мене його не існує: Ярмоленко про останню розмову зі зрадником Тимощуком
Ярмоленко і тимощук
Для збірної України вдруге спробують натуралізувати англійського гравця Вулвергемптона
Макс Кілман
У шість років розбестив друг матері: партнер Миколенка з Евертона шокував зізнанням
Деле Аллі
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.07.2023)
Динамо та Ворскла дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги конференцій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (23.07.2023)
Динамо та Ворскла дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги конференцій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (23.07.2023)
Динамо та Ворскла дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги конференцій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (23.07.2023)
Динамо та Ворскла дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги конференцій
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь