Замість Ротаня: іспанський тренер очолив молодіжну збірну України з футболу

Іспанський фахівець Унаї Мельгоса призначений на посаду головного тренера молодіжної збірної УкраїниU-21 з футболу.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Призначення Мельгоси було затверджено під час засідання Виконкому УАФ.

– Виконком проголосував за ініціативу Сергія Реброва, підтриману Комітетом національних збірних команд УАФ, щодо призначення головним тренером молодіжної збірної Унаї Мельгоси, – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що колишній наставник молодіжки синьо-жовтих Руслан Ротань продовжить співпрацю з УАФ як головний тренер олімпійської збірної.

47-річний іспанський фахівець стане до роботи з молодіжною збірною України восени, коли розпочнеться кваліфікація до чемпіонату Європи U-21.

Мельгоса розпочав тренерську діяльність зі структури Атлетіка з Більбао. Він також працював у Малазі та із київським Динамо U-19. Пізніше приєднався до тренерського штабу Сергія Реброва у Ференцвароші, Аль-Айні та збірній України.

Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу на чолі з Русланом Ротанем завдяки успішному виступі на Євро-2023 вперше відібралася на Олімпійські ігри. Це стало можливим завдяки перемозі над однолітками з Франції у чвертьфіналі. Водночас, Ле блю також виступлять на Іграх-2024 у Парижі як господарі змагань.

Фото: ФК Ференцварош

Джерело : УАФ

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