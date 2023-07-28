Російській тенісистці відмовили у в’їзді до Чехії – турнір у Празі пройде без представників РФ

Поліція Чехії не дозволила в’їхати до країни російській тенісистці, яка була заявлена на турнір WTA Prague Open.

Про це повідомили організатори змагань, які стартують у понеділок, 31 липня, повідомляє чеське видання Seznam Zprávy.

Під час перевірки громадянки РФ у празькому аеропорту імені Вацлава Гавела поліція виявила “причини для припинення її тимчасового перебування”. Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що російська спортсменка вже залишила межі їхньої країни. Імені видвореної росіянки влада не назвала.

Директор турніру WTA Prague Open Мирослав Малий повідомив, що інші тенісисти з Росії та Білорусі, які були заявлені на турнірі, не приїдуть.

— У той же час, в ситуації, коли Росія вбиває мирних жителів в Україні, мірятися силами з російськими спортсменами на спортивних змаганнях не можна. Саме тому наш уряд ухвалив постанову про заборону участі російських спортсменів у змаганнях на території країни. І поліція послідовно його виконує. Дякую, – відреагував у соцмережі Twitter міністр внутрішніх справ Віт Ракусан.

На початку липня 2023 року, коли WTA опублікувала список зареєстрованих тенісистів, стало відомо, що на турнір у Празі мали приїхати представники цих двох країн. Заявка, зокрема, включала “нейтральних” росіянку Євгенію Родіну і таку ж білоруску Олександру Саснович.

Видання пише, що організатори тоді почали обговорювати їхню участь з владою, адже уряд Чехії незадовго до цього схвалив заборону на участь російських спортсменів і команд у змаганнях і матчах на території країни.

За недопущення російських і білоруських спортсменок до участі давно виступає легенда чеського хокею Домінік Гашек. Зараз він є активним прихильником виключення російських і білоруських спортсменів зі спортивних змагань та вважає їхню участь рекламою російської війни в Україні.

Джерело: Seznam Zprávy

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