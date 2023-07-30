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Спорт
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову, яку перемогла Харлан

Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову, яку перемогла Харлан
Фото: Getty Images

Україна вимагає від Міжнародної федерації фехтування (FIE) виключити російську шаблістку Анну Смірнову зі списку нейтральних спортсменів, оскільки вона не відповідає цьому статусу, та негайно усунути її від участі у змаганнях під егідою FIE.

Відповідна заява оприлюднена на онлайн-сторінці Національної федерації фехтування України. Там зазначають, що активність Смірнової в Instagram свідчить про те, що російська спортсменка не відповідає нейтральному статусу.

– Активність Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою, – йдеться в заяві.

Нещодавно через провокацію росіянки спалахнув скандал з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан.

27 липня розпочалися індивідуальні жіночі змагання із фехтування на шаблі в межах чемпіонату світу в Мілані. Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову, але відмовилася тиснути їй руку. За це у регламенті FIE передбачена чорна картка – виключення зі змагань.

Харлан дискваліфікували зі змагань. Відсторонення поширюється на 60 днів, що означає, що вона не зможе взяти участь у командних змаганнях у Мілані. Україна подала апеляцію на рішення FIE, а згодом на рівні НОК звернулася до МОК з проханням посприяти скасуванню цього рішення.

У Національній федерації фехтування України зазначають, що це вже не перший випадок порушення росіянами нейтрального статусу на змаганнях.

У червні ФФУ вже надсилала звернення до Міжнародної федерації фехтування з відповідними доказами щодо іншої російської фехтувальниці Валерії Кобзєвої, яку врешті позбавили нейтрального статусу.

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Війна в Україні, спортивні змагання, Україна-Росія, Фехтування
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