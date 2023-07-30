Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову, яку перемогла Харлан
Україна вимагає від Міжнародної федерації фехтування (FIE) виключити російську шаблістку Анну Смірнову зі списку нейтральних спортсменів, оскільки вона не відповідає цьому статусу, та негайно усунути її від участі у змаганнях під егідою FIE.
Відповідна заява оприлюднена на онлайн-сторінці Національної федерації фехтування України. Там зазначають, що активність Смірнової в Instagram свідчить про те, що російська спортсменка не відповідає нейтральному статусу.
– Активність Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою, – йдеться в заяві.
Нещодавно через провокацію росіянки спалахнув скандал з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан.
27 липня розпочалися індивідуальні жіночі змагання із фехтування на шаблі в межах чемпіонату світу в Мілані. Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову, але відмовилася тиснути їй руку. За це у регламенті FIE передбачена чорна картка – виключення зі змагань.
Харлан дискваліфікували зі змагань. Відсторонення поширюється на 60 днів, що означає, що вона не зможе взяти участь у командних змаганнях у Мілані. Україна подала апеляцію на рішення FIE, а згодом на рівні НОК звернулася до МОК з проханням посприяти скасуванню цього рішення.
У Національній федерації фехтування України зазначають, що це вже не перший випадок порушення росіянами нейтрального статусу на змаганнях.
У червні ФФУ вже надсилала звернення до Міжнародної федерації фехтування з відповідними доказами щодо іншої російської фехтувальниці Валерії Кобзєвої, яку врешті позбавили нейтрального статусу.