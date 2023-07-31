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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Всі очікують, що скажу щось погане: Харлан зізналася, що сказала Смірновій після перемоги

Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан пригадала, що сказала “нейтральній” росіянці Анні Смірновій після переможного бою у першому колі чемпіонату світу в Мілані.

Тоді українка простягнула вперед шаблю та звернулася до неї, коли та підійшла в надії на рукостискання.

Харлан в інтерв’ю виданню Tribuna.com зізнался, що саме про це в неї дуже часто запитують.

— Дуже багато запитань про це, дуже багато я чула: “О, сподіваємося, ти скажеш щось погане”. Ні. Насамперед я поводилася професійно, я чесно виграла цей бій. Але я їй сказала, що я їй не потисну руку. Все. Я сказала: Я не потисну тобі руку, – сказала спортсменка.

Вона розповіла, що погодилася з дискваліфікацією, бо у неї був вибір: або чорна картка, або вона тисне руку росіянці.

— Я сказала, що потискати руку не буду в жодному разі, що я можу зробити це шаблями, як це було при ковіді. Все. Якщо ви хочете мене дискваліфікувати, що неправильно – не робіть цього, звісно. Я змирилася з цим, що в мене дискваліфікація, і моя команда також з цим змирилася і підтримала мене в цьому, – сказала Харлан.

Нагадаємо, 27 липня Ольга Харлан на старті змагань в індивідуальній шаблі на ЧС перемогла росіянку Анну Смірнову, але відмовилася тиснути їй руку. За це FIE вирішила відсторонити українку – їй дали чорну картку.

На це рішення Україна подала апеляцію, адже відсторонення, видане FIE, включало також командний турнір на ЧС.

28 липня стало відомо, що МОК надав автоматичну кваліфікацію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі для Ольги Харлан. А згодом і про рішення FIE про призупинення дискваліфікації. Харлан змогла виступити з командою та посіла на змаганнях четверте місце, поступившись команді Республіки Корея у поєдинку за бронзу.

Фото: FIE

Джерело: Tribuna
Ольга Харлан, Фехтування, Чемпіонат світу
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