Світоліна перемогла Азаренко у першому раунді турніру у Вашингтоні
У ніч на 1 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA 500 у Вашингтоні.
У першому раунді Світоліна перемогла білоруску Вікторію Азаренко, яка виступає без прапора.
Тенісистки провели на корті 1 годину 48 хвилин, матч завершився у двох сетах з рахунком 7:6(2), 6:4.
Спортсменки зіграли між собою сьомий матч, українка виграла другий поєдинок поспіль.
Цього разу Світоліна знову відмовилась потиснути руку учасниці з країни-агресора, такі умови було оголошено напередодні матчу. Азаренко показала великий палець у бік переможниці після гри.
No booing after Elina Svitolina & Victoria Azarenka match in Washington.
This is how it should’ve been at Wimbledon.
The tournament making a statement about the no handshake was the right decision.
No one was booed & both women got the respect they deserved. pic.twitter.com/6KgNh1fwVI
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 1, 2023
У другому раунді Світоліна гратиме проти бельгійки Елізе Мертенс або росіянки Дар’ї Касаткіної, яка виступає без прапора.
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