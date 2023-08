Світоліна перемогла Азаренко у першому раунді турніру у Вашингтоні

У ніч на 1 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA 500 у Вашингтоні.

У першому раунді Світоліна перемогла білоруску Вікторію Азаренко, яка виступає без прапора.

Тенісистки провели на корті 1 годину 48 хвилин, матч завершився у двох сетах з рахунком 7:6(2), 6:4.

Спортсменки зіграли між собою сьомий матч, українка виграла другий поєдинок поспіль.

Цього разу Світоліна знову відмовилась потиснути руку учасниці з країни-агресора, такі умови було оголошено напередодні матчу. Азаренко показала великий палець у бік переможниці після гри.

No booing after Elina Svitolina & Victoria Azarenka match in Washington.

This is how it should’ve been at Wimbledon.

The tournament making a statement about the no handshake was the right decision.

No one was booed & both women got the respect they deserved. pic.twitter.com/6KgNh1fwVI

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 1, 2023