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Спорт
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Світоліна перемогла Азаренко у першому раунді турніру у Вашингтоні

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

У ніч на 1 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA 500 у Вашингтоні.

У першому раунді Світоліна перемогла білоруску Вікторію Азаренко, яка виступає без прапора.

Тенісистки провели на корті 1 годину 48 хвилин, матч завершився у двох сетах з рахунком 7:6(2), 6:4.

Спортсменки зіграли між собою сьомий матч, українка виграла другий поєдинок поспіль.

Цього разу Світоліна знову відмовилась потиснути руку учасниці з країни-агресора, такі умови було оголошено напередодні матчу. Азаренко показала великий палець у бік переможниці після гри.

У другому раунді Світоліна гратиме проти бельгійки Елізе Мертенс або росіянки Дар’ї Касаткіної, яка виступає без прапора.

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Еліна Світоліна, Теніс
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