Легендарний Джанлуїджі Буффон оголосив про завершення кар’єри у 45 років

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон заявив про завершення своєї кар’єри.

Про своє рішення футболіст 45-річний футболіст оголосив у соціальній мережі Twitter у середу, 2 серпня.

Раніше інсайдер світового футболу Фабріціо Романо повідомляв, що оголошення про завершення кар’єри Буффоном очікується цього тижня.

Свій останній сезон-2022/23 як гравець Буффон провів у складі італійського клубу Серії B Парма Кальчо.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023