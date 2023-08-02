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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Легендарний Джанлуїджі Буффон оголосив про завершення кар’єри у 45 років

Джанлуїджі Буффон
Фото: Depositphotos

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон заявив про завершення своєї кар’єри.

Про своє рішення футболіст 45-річний футболіст оголосив у соціальній мережі Twitter у середу, 2 серпня.

– Це все, друзі! Ви дали мені все. Я дав вам усе. Ми зробили це разом, – коротко написав Буффон, прикріпивши відео.

Раніше інсайдер світового футболу Фабріціо Романо повідомляв, що оголошення про завершення кар’єри Буффоном очікується цього тижня.

Свій останній сезон-2022/23 як гравець Буффон провів у складі італійського клубу Серії B Парма Кальчо.

Буффон мав продовжити кар’єру в Пармі до 2024 року, але постійні травми і те, що клуб не зміг вийти до Серії А минулого сезону, ймовірно, вплинули на його рішення завершити кар’єру, пише Bleacher Report.

Минулого сезону у Буффона були проблеми з численними м’язовими травмами, особливо з травмою підколінного сухожилля, через яку він вибув на три місяці, а Парма закінчила рік на четвертому місці в Серії B.

За інформацією ЗМІ, влітку італієць  отримав вигідну пропозицію приєднатися до Саудівської професійної ліги, але відмовився від цієї можливості. Видання Sky Sport Italia зазначає, що ексголкіпер отримає посаду у збірній Італії.

Свою кар’єру Джанлуїджі Буффон розпочав у віці 20 років у сезоні-1998/99 у Пармі. Після трьох років там він перейшов до туринського Ювентуса, кольори якого захищав із 2001-го до 2018 року до переходу у ПСЖ. Втім у сезоні-2019/21 він знову виступав у складі б’янконері до повернення у Парму, де провів два останні роки своєї кар’єри.

Легендарний воротар виграв численну кількість трофеїв за кар’єру, серед яких – 10 титулів чемпіона країни, коли виступав за Ювентус і ПСЖ. Він також допоміг Італії виграти чемпіонат світу 2006 року разом з Андреа Пірло та Фабіо Каннаваро, і став віцечемпіоном Європи. Втім, йому так і не вдалося підняти над головою трофей Ліги чемпіонів, хоча разом із командою тричі доходив до фіналу.

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Джанлуїджі Буффон, Футбол
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